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28 июля
IT-cистемы «Аэрофлота» подверглись массированной хакерской атаке
В результате серьезного сбоя в работе информационных авиасистем отменены более 40 рейсов, часть рейсов выполняют а/к "Россия" и "Победа"
Авиакомпания "Аэрофлот" сегодня утром предупредила о вынужденной корректировке расписания рейсов в связи со сбоем информационных систем компании.
Авиакомпания просит пассажиров следить за информацией на онлайн-табло сайтов аэропортов по всей маршрутной сети авиакомпании (онлайн-табло аэропорта «Шереметьево» при вылете из Москвы), информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту.
По последнем данным, число отененных рейсов достигло 42.
Хакеры утверждают, что на протяжении года «находились внутри корпоративной сети» «Аэрофлота». В результате якобы уничтожили около 7000 серверов — физических и виртуальных. Хакеры рассказали, что заполучили базы данных истории перелетов, скомпрометировали все критические корпоративные системы, получили контроль над персональными компьютерами сотрудников, включая руководство, а также «скопировали данные с серверов прослушки» и из систем наблюдения и контроля за персоналом.
Объем полученной информации хакеры оценили в 12TB баз данных. «Все эти ресурсы теперь недоступны или уничтожены, восстановление будет требовать, возможно, десятки миллионов долларов. Ущерб — стратегический»,— сказано в заявлении Silent Crow, опубликованном в Telegram, которое цитирует «КоммерсантЪ».
Генпрокуратура России подтвердила, что сбой стал результатом хакерской атаки. Позднее прокупатурв сообщила о возбуждении уголовного дела о о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что руководство страны знает о сбое. В Кремле сообщения о хакерской атаке считают тревожными и понимают, что угроза существует и для других крупных компаний.
Доступ к официальному сайту аэропорта «Жуковский» сегодня таже ограничен из-за неполадок в работе интернет-провайдера. Об этом сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.
«Внутренние информационные системы аэропорта исправны, рейсы принимаются и отправляются в соответствии с расписанием»,— подчеркнула пресс-служба Жуковского. Согласно сообщению, над возвращением доступа к сайту уже работают специалисты аэропорта.
Для получения актуальной информации о рейсах пассажирам рекомендовали обращаться в справочную службу аэропорта и на горячие линии авиакомпании.
/TOURBUS.RU
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