IT-cистемы «Аэрофлота» подверглись массированной хакерской атаке

Авиакомпания "Аэрофлот" сегодня утром предупредила о вынужденной корректировке расписания рейсов в связи со сбоем информационных систем компании.

"Возможны перебои в работе сервисов. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены", - говорится в сообщении.

Как отмечается, компания "работает над минимизацией рисков выполнения плана полетов и скорейшим восстановлением штатной работы сервисов".

Авиакомпания просит пассажиров следить за информацией на онлайн-табло сайтов аэропортов по всей маршрутной сети авиакомпании (онлайн-табло аэропорта «Шереметьево» при вылете из Москвы), информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту.



По данным "Аэрофлота", в понедельник отменен вылет 19 собственных рейсов компании и дочерней "России" из Москвы и 16 - в обратном направлении, задержано 16 и 27 соответственно. Всего изначально было запланировано около 370 рейсов из столицы и 381 - обратно.

Из Санкт-Петербурга отменены 6 рейсов под кодом SU и еще 9 задержано, в обратном направлении - 4 и 16 соответственно. Всего в расписании на понедельник было заявлено 147 рейсов из "Пулково" и 148 возвратных.

По последнем данным, число отененных рейсов достигло 42.



Часть пассажиров рейсов "Аэрофлота", отмененных из-за сбоев на IT-инфраструктуре компании, перевезут дочерние авиакомпании группы - "Россия" и "Победа".

Как сообщил Минтранс РФ, работа по пересадке части пассажиров организована совместно с Росавиацией и непосредственно "Аэрофлотом".

"Также "Аэрофлот" гибко использует собственные провозные емкости для минимизации возникших сложностей с выполнением плана рейсов. В понедельник, 28 июля, в период с 8:00 мск до 12:00 по мск авиакомпания выполнила из "Шереметьево" более 40 рейсов", - уточняет Минтранс.

"Другие авиакомпании России выполняют полеты по расписанию, все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы", - отмечают в министерстве.



Аэропорт "Шереметьево" оказывает поддержку пассажирам. Во всех терминалах организовано круглосуточное информирование, бесплатная питьевая вода, круглосуточно и бесплатно работают комнаты матери и ребенка, детские зоны, бесплатно принимают отдельные залы пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении Минтранса РФ.



Как сообщает газета «КоммерсантЪ», хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY заявили, что якобы провели «продолжительную и масштабную операцию», в результате которой «полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура» «Аэрофлота».

Хакеры утверждают, что на протяжении года «находились внутри корпоративной сети» «Аэрофлота». В результате якобы уничтожили около 7000 серверов — физических и виртуальных. Хакеры рассказали, что заполучили базы данных истории перелетов, скомпрометировали все критические корпоративные системы, получили контроль над персональными компьютерами сотрудников, включая руководство, а также «скопировали данные с серверов прослушки» и из систем наблюдения и контроля за персоналом.

Объем полученной информации хакеры оценили в 12TB баз данных. «Все эти ресурсы теперь недоступны или уничтожены, восстановление будет требовать, возможно, десятки миллионов долларов. Ущерб — стратегический»,— сказано в заявлении Silent Crow, опубликованном в Telegram, которое цитирует «КоммерсантЪ».

Генпрокуратура России подтвердила, что сбой стал результатом хакерской атаки. Позднее прокупатурв сообщила о возбуждении уголовного дела о о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что руководство страны знает о сбое. В Кремле сообщения о хакерской атаке считают тревожными и понимают, что угроза существует и для других крупных компаний.

Доступ к официальному сайту аэропорта «Жуковский» сегодня таже ограничен из-за неполадок в работе интернет-провайдера. Об этом сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.

«Внутренние информационные системы аэропорта исправны, рейсы принимаются и отправляются в соответствии с расписанием»,— подчеркнула пресс-служба Жуковского. Согласно сообщению, над возвращением доступа к сайту уже работают специалисты аэропорта.

Для получения актуальной информации о рейсах пассажирам рекомендовали обращаться в справочную службу аэропорта и на горячие линии авиакомпании.

/TOURBUS.RU