Авиакомпания Nordwind совершила первый рейс из Шереметьево в Пхеньян

В последнее время интерес к северокорейскому направлению заметно вырос

Пассажирский самолет авиакомпании Nordwind, вылетевший из московского аэропорта "Шереметьево", приземлился в аэропорту Пхеньяна, это первый прямой рейс между столицами.

Самолет Boeing 777-200ER вылетел из аэропорта "Шереметьево" в воскресенье в 19:30, время в пути составило около восьми часов. Обратный рейс запланирован 29 июля в 9:00 по местному времени (3:00 мск), сообщает «Интерфакс».





Росавиация в начале июля выдала авиакомпании Nordwind допуск на полеты в КНДР. Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц.



Ранее в июне возобновилось прямое железнодорожное сообщение Пхеньян - Москва и Пхеньян - Хабаровск, приостановленное в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

По данным администрации Приморского края, турпоток из России в КНДР через Приморье с января по май 2025 года вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом, до почти 700 российских туристов. Около 70% туристов едут из других регионов России.

Одна частота в месяц вряд ли повлияет на турпоток. Очевидно, что этот рейс ориентирован не на туристов, а на бизнес-поездки и другие цели, - считают эксперты РСТ.

Как и в случае с открытым 17 июня железнодорожным сообщением с Северной Кореей, отправиться в путешествие на самолете в эту страну можно только организованно, то есть через туроператоров.

Турист должен обратиться к российскому туроператору, аккредитованному в Северной Корее, отдать документы на визу не менее чем за месяц до поездки, они пройдут необходимое согласование.

По данным туроператоров, интерес к направлению растет. Как сообщила руководитель московского офиса «Восток Интур» Ирина Кобелева, компания предлагает несколько вариантов туров в Северную Корею.

По ее словам, спрос на туры в КНДР в московском офисе вырос в пять раз, а в целом по компании «Восток Интур» – в три раза за последние полтора года.

«Мы высоко оцениваем потенциал Северной Кореи вообще и нового курорта Вонсан-Кальма в частности. Это очень красивый курортный город: 5 километров чистого пляжа, прекрасное чистейшее море. Туристы наслаждаются рассветами и закатами с балконов отелей. Учитывая, что кроме россиян в Вонсан пока никого не пускают, это идеальное место для отдыха.

Вся инфраструктура курорта соответствует требованиям туристов. Если появится прямой рейс из Москвы, доля туристов из Центральной России составит, вероятно, около 70%», – пояснила эксперт.

Как уточнила эксперт, путешествие на наземном транспорте в Северную Корею из Владивостока обойдется от 35 тыс. рублей, это тур на 4 дня с экскурсиями, питанием и трансферами. В Пхеньян можно слетать на 4 дня за 85 тыс. рублей.

«На курорт Вонсан-Кальма можно поехать на 8 дней за 145 тыс. рублей на одного при двухместном размещении – с проживанием, трехразовым питанием, экскурсионной программой и логистикой, то есть все включено в турпакет.

В программу входит трехдневная экскурсия в Пхеньян, так что можно и с достопримечательностями страны ознакомиться, и отдохнуть на шикарном пляже», – заключила эксперт.

/TOURBUS.RU