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28 июля
Туроператоры следят за распространением пожаров в районе Антальи
Ситуация с лесными пожарами в Турции в последние дни начала ухудшаться, но аннуляций туров пока что нет
Лесные пожары в Турции пока не затронули курортные зоны, но туроператоры следят за ситуацией и в случае необходимости готовы оказать туристам всю необходимую помощь, сообщают сегодня RTN и «Интерфакс».
По информации СМИ, Лесные пожары в Турции начались в конце июня, но до сих пор не затрагивали курортные зоны. Погибли 13 человек, из которых 10 – спасатели-волонтеры и работники лесных хозяйств.
В пятницу новые очаги возгорания появились в провинции Анталья, в том числе в районах, расположенных рядом с аэропортом курорта, а также к востоку от города – в районах Манавгат и Газипаша. Огонь подобрался близко к жилым домам, часть жителей эвакуированы.
Ситуация с лесными пожарами в Турции, которые из-за высокой температуры воздуха бушуют с конца июня, в последние дни начала ухудшаться. Туроператоры внимательно следят за географией распространения пожаров и в случае реальных угроз готовы рекомендовать туристам сменить отель или перенести поездку. Аннуляций туров нет, - отмечают эксперты.
По счастью, популярные курорты пожарами не затронуты, и ситуация здесь находится под контролем соответствующих служб", - рассказал PR-директор туроператора ITM group Андрей Подколзин.
Аннуляций туров по этой причине на данный момент также нет. При необходимости туроператор готов внести коррективы в программы отдыха.
Единственный раз, когда это серьезно ударило по туризму, был в 2021 году в Бодруме, когда огонь подобрался к двум отелям на побережье. И даже тогда самым неприятным последствием для туристов было переселение в другие гостиницы", - пояснил эксперт.
Инфографика: ura.ru:
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