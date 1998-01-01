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28 июля
Туроператоры следят за распространением пожаров в районе Антальи

Ситуация с лесными пожарами в Турции в последние дни начала ухудшаться, но аннуляций туров пока что нет


 

Лесные пожары в Турции пока не затронули курортные зоны, но туроператоры следят за ситуацией и в случае необходимости готовы оказать туристам всю необходимую помощь, сообщают сегодня RTN и «Интерфакс».

 

По информации СМИ, Лесные пожары в Турции начались в конце июня, но до сих пор не затрагивали курортные зоны. Погибли 13 человек, из которых 10 – спасатели-волонтеры и работники лесных хозяйств.

 

В пятницу новые очаги возгорания появились в провинции Анталья, в том числе в районах, расположенных рядом с аэропортом курорта, а также к востоку от города – в районах Манавгат и Газипаша. Огонь подобрался близко к жилым домам, часть жителей эвакуированы.

 

Ситуация с лесными пожарами в Турции, которые из-за высокой температуры воздуха бушуют с конца июня, в последние дни начала ухудшаться. Туроператоры внимательно следят за географией распространения пожаров и в случае реальных угроз готовы рекомендовать туристам сменить отель или перенести поездку. Аннуляций туров нет, - отмечают эксперты.

Как отметил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, для безопасности туристам надо следить за информацией от туроператоров, которые отвечают за их жизнь и здоровье.
"В остальном мы будем отслеживать ситуацию и разбираться, какая обстановка, мешают ли пожары отдыху. В случае угрозы будем рекомендовать поменять отель или локацию", - расссказал он.

"Мы внимательно следим за географией лесных пожаров, находимся в постоянном контакте с принимающей компанией и туристами, большая часть которых сейчас отдыхает на побережье в Анталье или находится в экскурсионных турах во внутренних регионах Турции.

По счастью, популярные курорты пожарами не затронуты, и ситуация здесь находится под контролем соответствующих служб", - рассказал PR-директор туроператора ITM group Андрей Подколзин.

По его словам, по состоянию на утро понедельника все основные курорты и туристические объекты работают в обычном режиме. Никакого влияния на отдых туристов пожары не оказывают.

Аннуляций туров по этой причине на данный момент также нет. При необходимости туроператор готов внести коррективы в программы отдыха.

Генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян отметил, что в основном пожарами сейчас охвачены зоны возле города Бурса. Он считается промышленной столицей Турции и расположен далеко от курортов Средиземного моря.
"Я сам нахожусь в Бодруме. На курорте все тихо и спокойно. Напомню, что сейчас в Турции отдыхает примерно 200 тыс. россиян. Если бы происходило что-то, затрагивающее туристов, это уже было бы во всех соцсетях, но мы ничего не видим", - подчеркнул эксперт.

По его прогнозу, лесные пожары не повлияют на спрос на турецкие курорты.
"Мы продаем туры в Турцию 30 лет, и я не помню ни одного года, чтобы летом не было пожаров в каком-то районе страны.

Единственный раз, когда это серьезно ударило по туризму, был в 2021 году в Бодруме, когда огонь подобрался к двум отелям на побережье. И даже тогда самым неприятным последствием для туристов было переселение в другие гостиницы", - пояснил эксперт.
/TOURBUS.

 

Инфографика: ura.ru:


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