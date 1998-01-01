Новости Эксперты: Снижения бронирований летнего Таиланда нет Обострение конфликта Таиланда с Камбоджей пока что сказалось только на интересе к комбинированным турам

Туроператоры не фиксируют отказов от туров в Таиланд, как и снижения бронирований, на фоне продолжающегося приграничного конфликта с Камбоджей. По-прежнему проводятся авиаэкскурсии из Таиланда в Камбоджу, включающие посещение древнего храма Ангкор Ват. По оценкам экспертов, когда военные столкновения происходят далеко от популярных курортов, они не будут влиять на спрос. Но может снизиться интерес туристов к комбинированным турам, включающим посещение обеих стран, - сообщает пресс-служба РСТ. «Даже по ближайшим вылетам в Таиланд туристы вопросов не задавали, тем более, не было отмен и снижения спроса. Возможно, еще просто рано говорить о реакции – вчера только все произошло, обычно на развитие последствий требуется время. Но, как правило, люди понимают, что курортные зоны находятся далеко от места конфликта. У нас, в основном, бронируют Пхукет, Каолак, это очень далеко от Камбоджи, да и комбинированные туры в обе страны мы не делаем. А туры и экскурсии, проходящие по маршрутам недалеко от границы, отменены», – рассказал генеральный директор компании «Пантеон» Анатолий Гаркушин. Генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян также рассказал, что отказов от туров или спада бронирований нет. По его мнению, спрос на произошедшее, скорее всего, и не отреагирует. «Спрос на Таиланд сейчас стабильный, люди летят туда осознанно, потому что в этот период есть места в хороших гостиницы и цены невысокие», – подчеркнул эксперт. В ITM group сообщили, что вся туристическая инфраструктура Таиланда функционирует в обычном режиме, за исключением затронутых конфликтом населенных пунктов. Не остановлены также и экскурсии из Таиланда в Камбоджу, включая посещение древнего храмового комплекса Ангкор-Ват, но после закрытия сухопутных границ в конце июня туристов туда везут только на самолетах. «Вместе с тем, мы призываем внимательно следить за официальной информацией и избегать поездок в опасные зоны. Впрочем, тревожных звонков и писем от клиентов не поступало», – подчеркнул руководитель пресс-службы туроператора Андрей Подколзин. Он добавил, что сегодня в Таиланд отправилась представительница компании, чтобы на месте оценить обстановку на популярных курортах. «Мы не наблюдаем отказов или снижения спроса, так как туристы понимают, что зона конфликта находится далеко от туристических локаций и никакой угрозы на курортах нет. Наземные экскурсии в Камбоджу были приостановлены еще месяц назад, а остальные экскурсии по Таиланду проходят в штатном режиме», – сообщила, в свою очередь, руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова. По словам руководителя департамента маркетинга группы компаний «Спектрум» Натальи Буткиной, никаких тревожных звонков от туристов не поступало. «Зона конфликта очень удалена от курортов, поэтому туристы не замечают никаких изменений в отдыхе или экскурсионных программах», – заметила эксперт. Аналитик PR-службы компании «Русский Экспресс» Елизавета Тимошенко рассказала, что Таиланд сейчас одно из самых востребованных направлений. «Спрос стабильно высокий. Из-за вчерашнего обострения ситуации на границе с Камбоджей отмен, переносов туров и в целом панических настроений у туристов нет, поскольку конфликт носит сугубо локальный характер – это нескольких точек на границе. Граница проходит довольно далеко как от таиландских курортов, так и от камбоджийских достопримечательностей, входящих в экскурсионные маршруты. Сегодня ситуация сказалась только на экскурсиях из Таиланда в Камбоджу с трансфером по земле. В основном их приобретают на месте, потому мы не видим спада спроса», – пояснила она. По ее словам, самолеты между обеими странами продолжают летать, комбинированные программы с авиаперелетом доступны. «Возможно, мы увидим некоторое снижение объемов бронирования комбинированных туров с посещением сразу двух стран. Но в целом падения спроса на Таиланд в связи с конфликтом не прогнозируем», – заключила эксперт. /TOURBUS.RU

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