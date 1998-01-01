Новости Первая в мире монографию по гастродипломатии издана в России Коллективная монография-учебное пособие «Гастрономическая дипломатия» обобщила лучшие практики и стратегии гастродипломатии различных стран мира и регионов России

Коллективная монография-учебное пособие «Гастрономическая дипломатия» впервые в мире обобщила лучшие практики и стратегии гастродипломатии различных стран мира и некоторых регионов России. Участие в работе приняли эксперты из 10 государств, а некоторые разделы написали главы диппредставительств дружественных стран в России. Презентация сопровождалась демонстрацией блюд регионов России, а также Доминиканской Республики, Индии и Мексики. Монография издана в издательском доме «Дело» Президентской академии.



Термин «гастродипломатия» появился сравнительно недавно, в 2002 году, но уже стал явным трендом – недаром именно этому сюжету была посвящена одна из дискуссий на недавнем Петербургском международном экономическом форуме, напомнил, открывая презентацию, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.



«В будущем роль гастродипломатии, способной объединять народы, страны и регионы, будет лишь усиливаться. В Президентской академии уже сегодня проходят такие мероприятия, как “Калейдоскоп культур”, где представители разных стран и народностей России рассказывают о своих традициях, включая народные блюда и рецепты. Это всегда вызывает большой интерес, ведь все российские регионы славятся своим гостеприимством, своей кухней », – сказал Алексей Комиссаров.



Как подчеркнул модерировавший презентацию Леонид Гелибтерман, один из членов авторского коллектива, глава Центра гастродипломатии Президентской академии (на фото), книга экспериментальная: такого в России еще не публиковалось.

«В числе авторов книги – руководители 8 регионов России и 6 стран мира. В итоге появился новый мост, связывающий народы, новый путь выстраивания взаимоотношений между ними», – прокомментировал научный руководитель издания, проректор Президентской академии, директор Института бизнеса и делового администрирования Академии Сергей Мясоедов.

На практическом значении монографии не только для студентов, но и для дипломатов остановился замдиректора Латиноамериканского департамента МИД России Дмитрий Белов: «Гастродипломатия – это не только позиционирование стран и регионов, но и поддержка при проведении переговоров., т.е. того, с чем дипломатия сталкивается ежедневно. Книга поможет дипломатам изучить новые идеи и дополнить свой практический опыт».



О значении монографии «Гастрономическая дипломатия» и о своей работе над ее созданием рассказали авторы книги – чрезвычайные и полномочные послы в России.

Рассказав о том, как лично посетил несколько российских регионов и познакомился там с местной кухней, Посол Перу Хуан Хенаро дель Кампо Родригес подчеркнул: «Книги такого рода очень полезны, поскольку отражают опыт, накопленный гастродипломатией. Это направление имеет большой успех в Перу, поскольку способствует привлечению в страну большого числа туристов и представителей бизнеса».



На философских аспектах гастродипломатии остановился Посол Мексики Эдуардо Вильегас Мехиас: «Когда что-то материализуется, оно существует как реальность, а не только идея. С выходом книги в России реально появилась гастродипломатия».



Историю своего участия в работе над монографией Посол Доминиканской Республики Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла связал с выступлением с лекциями о гастрономии в Президентской академии: «Так родилась идея связать гастрономию с дипломатией. Как крупнейшему туристическому центру своего региона Доминиканской Республике необходима концепция дополнительного привлечения туристов. Гастродипломатия может способствовать и дальнейшему укреплению отношений между нашими странами».



О намерении активно включиться в сотрудничество на поле гастродипломатии заявили Чрезвычайные и Полномочные Послы Филиппин и Боливарианской Республики Венесуэлы в России.

«Мы хотели бы привезти сюда своих экспертов по гастрономии, чтобы они завязали контакты с российскими регионами. Мы прилагаем много усилий для привлечения туристов из России и других стран», – отметил Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкез.



«Гастродипломатия – чрезвычайно важный проект, поскольку при всем своем различии и своеобразии все страны существуют в едином мире», – добавил Посол Республики Филиппины Игорь Гарлит Байлен.



«Гастродипломатия и гастротуризм – не только “мягкая” сила, но и вкусная. Это – один из лучших способов познакомиться с культурой других народов. По итогам презентации очень захотелось прослушать курс гастродипломатии в Президентской академии», – признался президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. /TOURBUS.RU

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