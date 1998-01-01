Cosmos Selection Moscow Arbat 4* открылся в самом центре столицы

В новом отеле - 242 номера, в год он сможет принимать до 170 тысяч туристов

Cosmos Hotel Group (гостиничный актив АФК «Система») вчера открыл отель Cosmos Selection Moscow Arbat категории 4* в историческом центре Москвы на Новом Арбате, на месте легендарного здания Дома Связи рядом с рестораном «Арбат».

«Строительство и открытие отеля на Арбате – это пример успешной синергии компаний, входящих в контур АФК «Система». Важно отметить, что архитектурный облик отеля гармонично сочетается с городским пространством Арбата и является новаторским с использованием современных и передовых технологий в проектировании. Cosmos Selection Moscow Arbat стал нашим 9-м отелем в Московском кластере и 41-м в общем портфеле компании. За последние 1,5 года номерной фонд в столице увеличился на 17% и уже суммарно составляет почти 3,5 тыс. номеров.

Открытие отеля под брендом Cosmos Selection является важным событием для индустрии гостеприимства. В год он сможет принимать до 170 тыс. гостей. Я уверен, что наш отель придаст новый стимул в туристическом развитии и привлекательности района.

Безусловно, отель в центральной и исторической локации Москвы станет модным и знаковым местом притяжения как для гостей столицы вне зависимости от цели поездки, так и для жителей города», – отметил президент Cosmos Hotel Group Александр Биба на торжественной церемонии открытия отеля.

Отель Cosmos Selection Moscow Arbat находится по адресу ул. Новый Арбат д. 2, в непосредственной близости от главных туристических точек притяжения города, делового центра, культурных и исторических достопримечательностей.

Инфраструктура отеля включает 242 номера с видами на исторические районы и улицы Москвы, в том числе 13 номеров, оборудованных безбарьерной средой. Для гостей отеля в круглосуточном режиме работают лобби-бар и фитнес-зал с современным спортивным оборудованием.

Одной из главных точек притяжения туристов и жителей города станет ресторан, расположенный на 12-ом этаже с панорамными видами на Кремль, Старый Арбат и «Москва-Сити». Для проведения деловых мероприятий и бизнес-встреч доступны переговорные комнаты и два конференц-зала общей максимальной вместимостью на 300 человек.

В прошлом году компания открыла два отеля в Москве: апарт-отель Cosmos Stay Moscow Profsoyuznaya Hotel на 145 номеров и Cosmos Smart Moscow Semenovskaya на 120 номеров. На сегодня портфель компании в Москве включает 9 отелей от 3 до 5 звезд.

Средняя загрузка по отелям сети в Москве составляет более 70%, рассказал в ходе церемонии открытия г-н Биба, которого цитирует АТОР. У отеля большие перспективы, поскольку он подходит как для деловых туристов, так и для туристов с детьми. По словам главы компании, сервис в новом отеле будет премиального уровня.

«В новом отеле мы готовы принимать иностранных гостей. В целом по сети у нас 15–18% постояльцев являются иностранцами. В основном это Ближний Восток и Китай. В этом и прошлом году особенно удивил наш отель в Мурманске: из-за наплыва китайских туристов нам пришлось вводить в меню китайские блюда и переводить его на китайский язык», – добавил Александр Биба.

Также глава Cosmos Hotel Group рассказал о планах по обновлению легендарной гостиницы «Космос» на ВДНХ, которой в 2029 году исполнится 50 лет.

Все 1777 номеров флагманского отеля сети станут более комфортными, при этом отель не будет закрываться на реставрацию.

По словам Александра Биба, компания уже получила финансирование по 141 постановлению правительства и начнет работы со следующего года. Частично обновление уже началось – были восстановлены конференц-зоны гостиницы.

/TOURBUS.RU