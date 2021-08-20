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25 июля
Эксперты: на фоне подорожания Турции растет спрос на Мальдивы
Сезонные скидки на размещение в отелях Мальдив сейчас достигают 55% от зимних показателей
Традиционно лето не считается высоким сезоном для Мальдивских островов, однако в этом году туроператоры заметили небольшой всплеск спроса в августе-сентябре: в некоторых отельных комплексах уже сложно найти места.
Сезонные скидки на размещение в отелях достигают 55% от зимних показателей, но по мере приближения зимы будут снижаться, - сообщает сегодня пресс-служба АТОР.
«Летом многие россияне исторически выбирали отдых на Средиземном море. Но там россиянам сейчас доступнее всего Турция, а в августе она так дорожает, что уже становится не дешевле Мальдив. Отсюда и всплеск спроса на Мальдивы в августе-сентябре.
Несмотря на то, что там открывается много отелей, они все же не резиновые, многие туристы, прежде всего повторные, хотят отдыхать на конкретных курортах и в определенных категориях номеров, бронируют всё заранее», – пояснил генеральный директор компании «АРТ-тур» Дмитрий Арутюнов.
По его словам, в этом году особенно хорошо востребованы и бронируются с большей глубиной нестандартные номера: Family suites, Junior suites. Вовсю берут уже и отели на Новый год.
В компании «СатМаркет» отели Мальдив продаются ровно и стабильно.
«Конкуренцию островам сейчас составляет более дешевый Вьетнам, иногда Таиланд, несмотря на то, что там сейчас не сезон. Есть и дальние бронирования – до весны следующего года, на майские праздники.
Новый год также активно спрашивают, но традиционно на этот период цены значительно выше, поэтому туристы, скорее, уходят в более низкий сезон либо запрашивают другие страны», – говорит генеральный директор Ирина Сетун.
Она добавила, что на архипелаге постоянно открываются отели, и чем больше их становится, тем выше конкуренция. Несмотря на это, курорты практически всегда загружены – и не только россиянами.
«Очень много гостей из других стран, поэтому необходимости сильно снижать цены у отельеров нет. Вот сейчас лето, это, скорее, низкий сезон, но на август бывает очень сложно найти размещение», – подчеркнула она.
«Спрос на Мальдивы сопоставим с прошлогодним.
Снижение наблюдали только во время недавнего ближневосточного кризиса, но, как только ситуация разрешилась, спрос довольно быстро восстановился», – расссказала руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова.
По ее словам, летом скидки на проживание достигают 55%, помимо этого, отели предоставляют апгрейд питания, а также комплиментарные трансферы. В среднем тур на Мальдивы летом стоит на 15-25% дешевле, чем зимой. В начале августа стоимость недельного отдыха в отеле 4* на двоих составит от 428 тыс. рублей, в «пятерке» – от 444 тыс.
В компании ClickVoyage также сообщили о росте объемов по Мальдивам – по сравнению с прошлым годом направление продается активнее на 16%.
Директор по маркетингу и продажам Ирина Голубева отметила, то сейчас практически по всем странам в целом растет глубина продаж, в том числе и по Мальдивам, которые отлично себя чувствуют, потому что среди островов Индийского океана только туда есть прямые рейсы, которые выполняет «Аэрофлот».
«На второе полугодие также сильно подрастают продажи Сейшел и Маврикия, но до мальдивских объемов им еще очень далеко. Впрочем, с октября заявлены прямые рейсы «Аэрофлота» на Сейшелы», – уточнила эксперт.
Повышения цен эксперт в целом не отмечает, более того – на летние заезды и до конца сентября отельеры традиционно дают скидки до 50% и предлагают бесплатные трансферы на гидросамолетах.
/TOURBUS.RU
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