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Henley Passport Index: Россия — на 46 месте в рейтинге «сильнейших» паспортов мира

На сегодня россияне могут посещать без виз 114 стран

Россия сохранила свои позиции и занимает 46 место в рейтинге паспортов по числу стран с безвизовым въездом, самый сильный паспорт по-прежнему у Сингапура, следует из новых данных Henley Passport Index, на которые сегодня ссылается «Интерфакс».

Обладатели паспортов Сингапура могут путешествовать без виз или получать визу по прибытии в 193 страны и территории мира



Согласно исследованию, второе место заняла Япония и Южная Корея, гражданам этих стран без виз доступны 190 направлений. На третьем месте – Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Испания (189 стран и территорий).

Четвертое место разделили Австрия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Швеция, гражданам этих стран открыты путешествия без виз или с визами по прибытии в 188 стран.

Замыкают топ-5 Греция, Новая Зеландия и Швейцария (187 стран).



Шестое место заняла Великобритания, гражданам этой страны без виз доступны 186 направлений.

Также в первую десятку вошли паспорта Австралии, Чехии, Венгрии, Мальты, Польши (185 стран), Канады, Эстонии, ОАЭ (184 страны), Хорватии, Латвии, Словакии, Словении (183 страны). Замыкают топ-10 Исландия, Литва и США (182 страны).



Российский паспорт занимает 46-е место, по нему без визы можно въезжать в 114 стран, в то время как в начале года были доступны 116 направлений.

Это же место заняла Турция с теми же показателями.



В десятке паспортов, обладателям которых наиболее сложно перемещаться по миру, по данным Henley Passport Index, оказались Афганистан (99 место, 25 стран и территорий), Сирия (98 место, 27 стран и территорий), Ирак (97 место, 30 стран).

Также в список вошли Йемен, Сомали и Пакистан (32 страны), Непал и Ливия (38 стран), Палестина, Эритрея, Бангладеш (39 стран), Северная Корея (40 стран), Судан (41 страна), Шри-Ланка и Иран (42 страны), Южный Судан и Конго (43 страны).

Долгосрочный ретроспективный анализ индекса показывает общую глобальную тенденцию к повышению открытости, мобильности и укреплению позиций паспортов. За последнее десятилетие более 80 паспортов поднялись как минимум на 10 позиций, а среднее количество стран, доступных путешественникам без визы, почти удвоилось: с 58 в 2006 году до 109 в 2025 году, говорится в исследовании Henley&Partners.

ОАЭ продолжают выделяться среди стран с самым высоким рейтингом, поднявшись на 34 позиции за последние 10 лет – с 42 на 8 место. Ещё одним заметным победителем стал Китай, также поднявшийся на 34 позиции – с 94 на 60 место с 2015 года.

Успех Китая особенно впечатляет, учитывая, что, в отличие от других стран с самым высоким рейтингом, Китай до сих пор не получил безвизовый доступ к Шенгенской зоне Европы.

/TOURBUS.RU