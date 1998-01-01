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25 июля
Henley Passport Index: Россия — на 46 месте в рейтинге «сильнейших» паспортов мира
На сегодня россияне могут посещать без виз 114 стран
Россия сохранила свои позиции и занимает 46 место в рейтинге паспортов по числу стран с безвизовым въездом, самый сильный паспорт по-прежнему у Сингапура, следует из новых данных Henley Passport Index, на которые сегодня ссылается «Интерфакс».
Обладатели паспортов Сингапура могут путешествовать без виз или получать визу по прибытии в 193 страны и территории мира
Четвертое место разделили Австрия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Швеция, гражданам этих стран открыты путешествия без виз или с визами по прибытии в 188 стран.
Замыкают топ-5 Греция, Новая Зеландия и Швейцария (187 стран).
Также в первую десятку вошли паспорта Австралии, Чехии, Венгрии, Мальты, Польши (185 стран), Канады, Эстонии, ОАЭ (184 страны), Хорватии, Латвии, Словакии, Словении (183 страны). Замыкают топ-10 Исландия, Литва и США (182 страны).
Это же место заняла Турция с теми же показателями.
Также в список вошли Йемен, Сомали и Пакистан (32 страны), Непал и Ливия (38 стран), Палестина, Эритрея, Бангладеш (39 стран), Северная Корея (40 стран), Судан (41 страна), Шри-Ланка и Иран (42 страны), Южный Судан и Конго (43 страны).
Долгосрочный ретроспективный анализ индекса показывает общую глобальную тенденцию к повышению открытости, мобильности и укреплению позиций паспортов. За последнее десятилетие более 80 паспортов поднялись как минимум на 10 позиций, а среднее количество стран, доступных путешественникам без визы, почти удвоилось: с 58 в 2006 году до 109 в 2025 году, говорится в исследовании Henley&Partners.
ОАЭ продолжают выделяться среди стран с самым высоким рейтингом, поднявшись на 34 позиции за последние 10 лет – с 42 на 8 место. Ещё одним заметным победителем стал Китай, также поднявшийся на 34 позиции – с 94 на 60 место с 2015 года.
Успех Китая особенно впечатляет, учитывая, что, в отличие от других стран с самым высоким рейтингом, Китай до сих пор не получил безвизовый доступ к Шенгенской зоне Европы.
/TOURBUS.RU
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