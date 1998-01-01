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25 июля
Власти Пхукета: Остров принимает туристов в обычном режиме

Обострение приграничного конфликта между Таиландом и Камбоджей не повлияло на отдых россиян на популярном курортном острове


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Провинция Пхукет, наиболее популярное направление отдыха россиян в Таиланде, продолжает принимать туристов в обычном режиме, все отели, рестораны и достопримечательности работают, говорится в заявлении администрации региона.


"Пхукет продолжает принимать посетителей в обычном режиме. Все туристические достопримечательности, отели, рестораны и магазины остаются полностью открытыми и работают.

В провинции поддерживается высокий уровень безопасности благодаря скоординированным усилиям государственных органов, частных компаний и служб безопасности для обеспечения благополучия как тайских, так и иностранных туристов", - говорится в документе, который распространил Интерфакс".
В нем также отмечается, что остров Пхукет находится на расстоянии более тысячи километров от границы Таиланда и Камбоджи, где происходят военные действия.

Как сообщалось, с конца мая произошло обострение давнего приграничного конфликта между Таиландом и Камбоджей, а 24 июля начались военные действия.

В 2024 году Россия заняла первое место по турпотоку на Пхукет. На остров прибыло порядка 1,1 млн россиян, что составило более половины общего российского турпотока в Таиланд - 1,75 млн.

 

Отдыхающие сейчас в Таиланде российские туристы находятся в полной безопасности, так как не посещают районы страны, которые затронул конфликт с Камбоджей, сообщает ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператоров.

 

Около 24 тыс. организованных и самостоятельных туристов находятся в Таиланде, еще несколько десятков россиян путешествуют по Камбодже, сообщила в свою очередь Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"По данным аналитической службы, в Таиланде сейчас находятся около 24 тысяч российских туристов (и организованных, и самостоятельных). Эта цифра не включает длительно проживающих там "зимовщиков" и экспатов. В Камбодже, оценочно, сейчас могут находиться всего несколько десятков россиян, прибывших в страну с туристическими целями. Прямое авиасообщение с Камбоджей отсутствует, а наземные экскурсии через сухопутную границу с Таиландом - закрыты еще в июне", - говорится в сообщении.

 

 По данным Государственного управления по туризму Таиланда (ТАТ) на 20 июля 2025 года, количество российских туристов, посетивших Таиланд в текущем году, составило 1,08 млн.

Россия лидирует по количеству туристов, прибывающих в Таиланд с дальних направлений, и занимает четвертое место среди всех туристов, посещающих страну.

В этом году Таиланд ожидает 2 млн туристов из России.

/TOURBUS.RU


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