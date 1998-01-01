Минтранс: Ремонт на Городецком гидроузле завершится 26 июля

Ремонтные работы на Городецком гидроузле в Нижегородской области, который был поврежден 22 мая, завершатся 26 июля, сообщает министерство транспорта РФ.

"Завершение восстановительных работ на Городецком гидроузле ожидается 26 июля. Такие сроки определены после комплексного обследования оголовка — бетонной перемычки, которая соединяет камеры шлюзов 15 и 16", - говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».



В министерстве поясняют, что утром 22 июля во время проведения строительных работ она накренилась в сторону судоходного шлюза, из-за чего проход судов приостановили в целях безопасности.



"Важно, что основная камера не повреждена. Препятствие полностью планируется убрать к 26 июля. После этого Ространснадзор проведет проверку безопасности - камеру заполнят водой и проведут тестовые запуски. Затем судоходство на Волге в Нижегородской области возобновится", - сообщают в министерстве.

По его данным, с 23 по 25 июля через узел планировалось провести 14 пассажирских судов.



Как сообщалось, сейчас туроператоры меняют маршруты этих судов. Среди предложенных вариантов - пересадка на другие суда, изменение маршрута и доставка пассажиров наземным и водным транспортом до пунктов назначения.



"Все теплоходы уже изменили направление своего движения, организована доставка части туристов до места назначения наземным транспортом. Для всех желающих будут также проведены экскурсии по достопримечательностям региона. Прорабатываем вопрос компенсаций пассажирам вместе с представителями туроператоров и судоходных компаний", - отмечают в Минтрансе.



22 июля на Городецком гидроузле в Нижегородской области в 11:00 утра во время строительных работ обрушилась часть камеры шлюза №15А, что привело к ее затоплению. Из-за аварии было остановлено судоходство. В Минтрансе был создан оперативный штаб для координации работ на Городецком гидроузле.

По данным штаба, на момент аварии через шлюз планировали пройти 10 пассажирских судов с 1,5 тыс пассажиров.

Пять теплоходов отправили по другим маршрутам. Еще 14 пассажирских судов планировали пройти через узел с 23 по 25 июля.



Как пояснил ранее генеральный директор круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский, у туроператоров выработан алгоритм, как действовать в таких ситуациях.

"Они традиционно производят все изменения в соответствии с возникшими обстоятельствами, но с максимальным вниманием к интересам туристов. Мы сейчас получаем официальные письма от туроператоров о том, кто и как меняет совсем близкие рейсы. Какое количество круизов будет затронуто, сказать трудно, все зависит от длительности паузы в движении.

Пока запрет объявлен на ближайшие три дня, на время оценки ситуации. Мы ждём хороших новостей, так как участок очень популярный, большинство операторов, работающих на Волге, его обязательно используют", - отмечал эксперт во вторник.

/TOURBUS.RU