Новости

«Островок. Командировки»: Деловой туризм минувшим летом вырос на 17%

86% всех бронирований деловых туристов этим летом приходилось на поездки по России и 14% — на международные направления

Российские компании летом не останавливали деловую активность и продолжали отправлять сотрудников в командировки. Об этом сообщил сервис для организации деловых поездок «Островок Командировки», который зафиксировал рост количества бронирований размещения деловыми туристами на июнь–август 2025 года на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом на внутренних направлениях рост составил 18%, на зарубежных — 11% год к году. Эксперты сервиса отметили, что чаще всего в деловые поездки летом отправлялись представители торговли, промышленности, IT и консалтинга, а также инженерной и транспортной отраслей.

По данным «Островок Командировки», 86% всех бронирований деловых туристов этим летом приходилось на поездки по России и 14% — на международные направления.

Внутри страны компании чаще всего бронировали размещение в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Казани.

Из зарубежных направлений бизнес-туристы посещали активно Китай, Беларусь, Казахстан, Италию и Турцию.

Наибольший прирост бронирований размещения год к году показывает Беларусь — почти на 60%, Италия — на 24%.

Любовь Васильева, руководитель сервиса «Островок Командировки», прокомментировала: «Мы отмечаем, что традиционные рамки сезонности в деловом туризме постепенно стираются: компании ездят в командировки круглый год, включая лето, которое раньше считалось низким сезоном.

Это глобальный тренд, который отмечают и западные компании в сегменте бизнес-тревел. В летний сезон проходит множество международных форумов и выставок.

Также это удачный период для проведения внутренних мероприятий компаний — стратегических сессий, выездных совещаний, тимбилдингов и встреч с партнерами. Так бизнес может совместить смену обстановки с проработкой ключевых бизнес-целей и усилением командной вовлеченности».

Согласно данным «Островок Командировки», летом представители отраслей торговли, IT, консалтинга и инженерных отраслей чаще всего выбирают трёх- и четырёхзвёздочные отели — они составляют около половины всех бронирований.

Для специалистов индустрии промышленности характерен выбор размещения более высокого уровня комфорта: 50% заказов приходится на отели категории четыре и пять звёзд.

Сотрудники транспортной сферы предпочитают трёхзвёздочные отели и апартаменты — доля каждого варианта составляет по 22% в общей структуре бронирований, при этом у транспортных компаний также востребованы четырёхзвёздочные отели и отели без звезд (по 19% соответственно).

Эксперты «Островок Командировки» также отметили, что апартаменты пользуются высоким спросом у деловых туристов. Каждое пятое бронирование сотрудников торговой и транспортной отраслей, а также IT и консалтинга пришлось на этот тип размещения.

«Компании всё чаще рассматривают апартаменты как альтернативу классическим отелям.

Это не только способ сократить затраты, но и возможность обеспечить сотрудников размещением в тех регионах, где выбор гостиниц ограничен — особенно в высокий туристический сезон», — пояснила Любовь Васильева.

Бронируя авиабилеты в поездках по России и за рубеж, в 95% случаев компании выбирают эконом-класс, в 5% случаев — бизнес-класс.

Несколько выше спрос на авиабилеты бизнес-класса у сотрудников транспортной отрасли — 10%.

/TOURBUS.RU

