С сегодняшнего дня "Аэрофлот" будет летать в Нячанг по пятницам

Таким образом частота полётов "Аэрофлота" из Шереметьево на популярный вьетнамский курорт увеличится с 4 до 5 в неделю

Как сообщили нам сегодня в пресс-службе авиакомпании, «Аэрофлот» увеличивает частоту полётов из Москвы в Нячанг (Вьетнам). С 15 августа авиакомпания будет выполнять дополнительный рейс на популярный курорт — с вылетом из Шереметьево по пятницам, таким образом частота полётов увеличится с 4 до 5 в неделю. 22 сентября добавится ещё один рейс — с вылетом из Москвы по понедельникам, а с 1 октября — рейс с вылетом по средам.

Таким образом, в октябре авиакомпания будет выполнять рейсы в Нячанг ежедневно.

«Аэрофлот» впервые в истории открыл регулярное авиасообщение с Нячангом в марте 2025 года. Нячанг — второй пункт Вьетнама, в который выполняются рейсы авиакомпании из Москвы: также «Аэрофлот» летает в Хошимин, добавили в пресс-службе.

Вьетнамская авиакомпания VietJet Air также расширяет географию вылетов в Нячанг с двух до четырех городов РФ, а также начинает летать в высоком сезоне на Фукуок из трех городов РФ, - сообщили сегодня в АТОР.

В июне 2025 года стартовали рейсы VietJet Air в Нячанг из Владивостока и Хабаровска. С ноября 2025 года добавятся Казань и Благовещенск, сообщили «Вестнику АТОР» в «Интуристе».

Помимо Нячанга, запланированы рейсы VietJet Air на Фукуок. Программы из Владивостока стартуют 30 октября, из Благовещенска – 3 ноября, из Хабаровска – 5 ноября. Частота для всех городов – 1 раз в 11 дней.

ак, у Anex география вылетов в Нячанг после обновления стала включать 17 городов, на Фукуок – 8 городов.

Суммарное количество городов вылета во Вьетнам в зимнем сезоне у Anex, «Интурист», Coral Travel, Fun&Sun, Ppegas Touristik на рейсах «Икар», AZUR air, Red Wings и VietJet Air – 18 городов в Нячанг и 8 городов – на Фукуок.

Директор по связям с общественностью «Интуриста» Дарья Домостроева назвала спрос на Вьетнам динамичным, отметив, что Нячанг после старта чартерной программы уже входит в ТОП-5 популярных выездных направлений у клиентов туроператора.

В зимнем сезоне Вьетнам составит серьезную конкуренцию Таиланду, отметили в компании.

