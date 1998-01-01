Новости

Мировой туризм — на вершине списка по-прежнему Франция и Испания, но Саудовская Аравия стремительно рвется вверх

UN Tourism опубликовал ТОП-20 самых посещаемых стран мира

Как сообщает сегодня АТОР, на основе статистической информации, предоставленной государствами-участниками организации, UN Tourism опубликовал ТОП-20 самых посещаемых стран мира в 2024 году.

В рейтинге самых посещаемых стран Индия занимает 20 место с 20,6 млн международных прибытий. Нидерланды расположились на 19 позиции с 21,3 млн визитов.

Гонконг (Китай), который пока учитывается отдельно в статистике, находится на 18 месте. Малайзия и Португалия занимают 17 и 16 строчки соответственно.

Саудовская Аравия, демонстрирующая впечатляющий рост въездного туристического потока, поднялась на 15 место с 29,7 млн прибытий – это на 70% больше, чем допандемийные 17,5 млн в 2019 году. ОАЭ расположились на 14 позиции (около 30 млн).

Австрия заняла 13 место с 32,2 млн туристических прибытий, что на 4,2% превышает показатели предыдущего года. Таиланд с 35,5 млн (рост на 26,3%) находится на 12 строчке, в то время как Греция с 36 млн визитов (+9,8% к 2023 году) завершает этот сегмент рейтинга на 11 позиции.

UN Tourism отмечает, что Китай и Великобритания пока не предоставили официальные данные за 2024 год, поэтому их позиции (7 и 8 места) основаны на предварительных оценках.

10. Япония – 36,9 млн (+47%).

Долгое время Япония считалась дорогим направлением, но ослабление иены сделало ее более доступной. В 2023 году страну посетили 25 млн туристов, а в 2024 их количество выросло почти в 1,5 раза.

9. Германия – 37,5 млн (+7,8%). Хотя показатель пока не достиг уровня 2019 года, Германия остается популярной благодаря городам (Берлин, Мюнхен, Гамбург, Кельн), богатой культуре, историческим достопримечательностям (Кельнский собор, замок Нойшванштайн) и таким событиям, как Октоберфест.

8. Великобритания – (по предварительным оценкам 39 млн). Официальные данные еще не опубликованы, но Лондон, Эдинбург, Оксфорд и Кембридж по-прежнему привлекают миллионы туристов.

7. Китай – (по предварительным оценкам 40 млн). Хотя официальных данных пока нет, Китай, по оценкам, занимает седьмое место. Среди главных достопримечательностей – Великая Китайская стена, Запретный город, Терракотовая армия и разнообразная гастрономия.

6. Мексика – 45 млн (+7,4%). Страна стала хитом среди туристов благодаря Мехико, пляжам и богатой культуре.

5. Италия – 57,7 млн. Италия по-прежнему манит гурманов, любителей истории и природы. Популярные направления – Рим, Венеция, Флоренция, Милан, Неаполь и Тоскана.

4. Турция – 60,6 млн (+9,8%). Стамбул, Каппадокия, пляжи Антальи и Эгейского побережья делают страну одним из самых востребованных направлений.

3. США – 72,4 млн. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лас-Вегас и Сан-Франциско остаются мечтой многих путешественников, но иммиграционная политика Дональда Трампа может снизить турпоток в 2025 году.

2. Испания – 93,8 млн. Барселона, Мадрид, Севилья, а также Майорка, Ибица и Тенерифе привлекают все больше туристов, несмотря на протесты против «чрезмерного туризма».

1. Франция – 102 млн (+2%). Париж, Лазурный Берег, замки Луары и Марсель делают эту страну лидером мирового туризма. В 2024 году дополнительным стимулом для поездок во Францию стали Олимпийские игры.

