«Аэрофлот» в августе выполнит рекордное число рейсов между Москвой и Калининградом

Частота полётов по этому направлению будет достигать 178 рейсов в неделю

Группа «Аэрофлот» в августе будет выполнять рекордное количество рейсов между Москвой и Калининградом. Частота полётов по этому направлению будет достигать 178 рейсов в неделю, - сообщили нам в пресс-службе авиакомпании.

Таким образом, будет побит рекорд прошлого лета, когда авиакомпании Группы «Аэрофлот» ("Аэрофлот", «Россия», «Победа») выполняли до 166 рейсов в неделю.

В дополнение к действующему расписанию, с 4 по 31 августа между Москвой и Калининградом вводится новый рейс SU6151/6152 авиакомпании «Россия»: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и воскресеньям.

Для повышения доступности билетов большая часть рейсов Аэрофлота и авиакомпании «Россия» будет выполняться на самых вместительных среднемагистральных самолетах в парке Группы — Airbus A321 и Boeing 737-900.

Кроме того, на ряд рейсов авиакомпании «Россия» в июле и августе запланированы широкофюзеляжные лайнеры Boeing 777 в компоновке салона на 457 кресел.

Калининградская область – одно из самых бронируемых направлений России этим летом, поэтому мест в популярных объектах размещения на оставшиеся полтора месяца лета почти не осталось, сообщили ранее в Ассоциации туроператоров России.

«В этом году экскурсионные туры в Калининградскую область на летний сезон подорожали в среднем на 15-20%, тарифы в отелях выросли на 20-40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако это не повлияло на интерес туристов.

Номеров в популярных отелях на июль-август почти не осталось. Спрос стабильно высок как на экскурсионные поездки, так и на пляжные туры», - заявили в АТОР..



По данным туроператоров, в сравнении с прошлым годом продажи туров в регион на высокий летний сезон увеличились в среднем на 15-25%.

"На фоне ограниченного номерного фонда туристы активно бронируют бархатный сезон, осень, есть и бронирования на Новый год", - отметили в АТОР..



По данным министерства культуры и туризма региона, летом 2024 года Калининградская область приняла около 810 тыс. туристов.

В этом году власти рассчитывают на рост турпотока на 12% до 920 тыс. путешественников.

/TOURBUS.RU