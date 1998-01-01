|
26 августа
Минэкономразвития РФ: За полгода в стране появились более пяти тыс. малых и средних предприятий в сфере туризма
Их общее число в отрасли достигло почти 76,5 тыс.
В России с января по июнь 2025 года создано более 5 тыс. новых субъектов малого и среднего бизнеса в сфере туризма, а их общее число в отрасли достигло почти 76,5 тыс., сообщают пресс-служба Минэкономразвития РФ и «Интерфакс».
"За три года количество малых и средних предприятий в туристической сфере выросло на 12% и сегодня приближается к 76,5 тыс. А общая занятость в сегменте МСП в сфере туризма составляет 296 тыс. человек. Темпы роста внутреннего туризма и таргетированная господдержка обеспечивают возможности для развития малого и среднего бизнеса.
Причем это дорога с двусторонним движением: активное вовлечение МСП в создание туристической инфраструктуры – это не только ответ на запрос рынка, но и создание новых точек притяжения для перераспределения или наращивания туристических потоков", - цитирует пресс-служба замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова.
В топ-10 муниципальных образований по росту бизнеса в туризме вошли Геленджик (плюс 48), Пермь (плюс 48), муниципальные образования города Москвы (плюс 47), Анапа (плюс 45), Новосибирск (плюс 44).
