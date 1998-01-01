Минэкономразвития РФ: За полгода в стране появились более пяти тыс. малых и средних предприятий в сфере туризма

В России с января по июнь 2025 года создано более 5 тыс. новых субъектов малого и среднего бизнеса в сфере туризма, а их общее число в отрасли достигло почти 76,5 тыс., сообщают пресс-служба Минэкономразвития РФ и «Интерфакс».

"За три года количество малых и средних предприятий в туристической сфере выросло на 12% и сегодня приближается к 76,5 тыс. А общая занятость в сегменте МСП в сфере туризма составляет 296 тыс. человек. Темпы роста внутреннего туризма и таргетированная господдержка обеспечивают возможности для развития малого и среднего бизнеса.

Причем это дорога с двусторонним движением: активное вовлечение МСП в создание туристической инфраструктуры – это не только ответ на запрос рынка, но и создание новых точек притяжения для перераспределения или наращивания туристических потоков", - цитирует пресс-служба замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова.



По данным Корпорации МСП, динамика прироста МСП в туризме в 1,5 раза больше, чем в других отраслях.

"С начала 2025 года в ключевых сферах туризма было создано более пяти тысяч субъектов МСП. Каждое пятое МСП приходится на молодых предпринимателей до 35 лет. При этом пока средний возраст предпринимателей в сфере туризма составляет 44 года, что на год выше среднего по сектору МСП", - пояснил гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич.



Наибольшее число субъектов МСП в туризме в 2025 году открылось в Москве (плюс 537), Краснодарском крае (плюс 465), Санкт-Петербурге (плюс 282), Московской области (плюс 244), Республике Алтай (плюс 225).



В рейтинге городов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, по данному показателю лидирует город-курорт Сочи (плюс 86 МСП), далее следует Краснодар (плюс 83), Екатеринбург (плюс 72), Уфа (плюс 60), Казань (плюс 53).

В топ-10 муниципальных образований по росту бизнеса в туризме вошли Геленджик (плюс 48), Пермь (плюс 48), муниципальные образования города Москвы (плюс 47), Анапа (плюс 45), Новосибирск (плюс 44).

/TOURBUS.RU