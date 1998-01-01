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AZUR air увеличивает частоту полетов в Даламан из регионов

Третий еженедельный рейс в Даламан из Екатеринбурга вылетит 31 июля, а из Казани – 1 августа

Авиакомпания AZUR air в летнем сезоне будет чаще летать в Даламан из регионов России: до трёх раз в неделю вырастет частота полётов из Екатеринбурга и из Казани. Третий еженедельный рейс из Екатеринбурга вылетит в четверг 31 июля, а из Казани – в пятницу 1 августа. Сейчас полёты по этим направлениям выполняются дважды в неделю, - сообщили нам сегодня в пресс-службе авиаперевозчика.

Как отметили в прсс-службе, «Даламан — одна из ключевых воздушных гаваней средиземноморского побережья Турции. Аэропорт обеспечивает транспортную доступность таких популярных туристических регионов, как Фетхие и Мармарис».

Помимо Екатеринбурга и Казани, в сезоне «Лето-2025» AZUR air выполняет рейсы в Даламан также из Москвы — с частотой два раза в неделю. Билеты доступны у партнеров авиакомпании на туристическом рынке в составе туров.

Как напомнили также в пресс-службе, AZUR air – крупнейшая чартерная авиакомпания России.

AZUR air выполняет перевозки по международным туристическим направлениям в интересах российских туристов. Первый полет состоялся в декабре 2014 г. AZUR air неоднократно становилась лауреатом престижных отраслевых наград.

Ранее мы сообщали, что, по информации пресс-службы АТОР, в летнем сезоне 2025 года на эгейские курорты Турции поставлено больше рейсов из России, чем прошлым летом. Туристам доступны чартеры и регулярные рейсы в Даламан, Бодрум и Измир.

Однако, спрос у многих туркомпаний не демонстрирует роста, способного соответствовать объему предложений.

У Pegas Touristik, Anex, PAC Group, Space Travel спрос на уровне прошлого года с небольшим приростом. У Fun&Sun и «Русского Экспресса» рост – на 30% и 85% соответственно. У Coral Travel отмечено снижение.

В целом на долю курортов Эгейского побережья у туроператоров приходится до 15% от общего объема продаж туров в Турцию, как и прошлым летом.

«Спрос на лето 2025 хуже, поскольку предложение превышает спрос. Рейсов стало больше. Отельеры реагируют на ситуацию – присылают спецпредложения, делают скидки. Изначально цены были выше, но сейчас они такие же, как в прошлом году.

Позитивное влияние на цены оказывает и укрепление курса рубля», – рассказали в Coral Travel.

Отдохнуть на курортах Эгейского побережья летом 2025 года можно от 122 тыс. руб. на двоих с перелетом. Этой хватит на недельный отдых в отеле категории 5* с типом питания «все включено», - отметили в АТОР.

/TOURBUS.RU