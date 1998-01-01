Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
14 августа
В центре Тулы появится отель 5* под новым премиальным брендом Libra

Libra Отель Тула” будет включать 173 номера различных категорий, бюджет проекта составит около 3 млрд рублей


 

Крупнейшая российская гостиничная сеть AZIMUT Hotels продолжает расширять географию своего присутствия. В исторической части города Тулы ведется активное строительство нового отеля сети.

 

Libra Отель Тула 5* – один из первых проектов AZIMUT Hotels в линейке премиального бренда Libra.

Объект строится в исторической части города, всего в 5 минутах ходьбы от главных достопримечательностей – Тульского кремля, Казанской набережной, творческих кластеров и музейного квартала.

 

Согласно проекту, элегантное четырехэтажное здание будет выдержано в классическом стиле, декорировано эркерами, карнизами и архитектурной подсветкой. Благодаря эталонным формам и малой этажности, новый отель органично впишется в архитектурный ландшафт города с окружающими его ообъектами культурного наследия и историческими постройками.

 

Инвестор проекта – ООО «Туристическая Тула». Бюджет проекта составит около 3 млрд рублей. На строительной площадке уже выполнено устройство фундаментной плиты. В настоящий момент возводятся вертикальные монолитные конструкции подземного этажа. Работы идут согласно графику. Завершить строительство планируется в 2027 году.

 

Libra Отель Тула 5* будет включать 173 номера различных категорий: семейный делюкс, джуниор сюит, люкс. В отеле также разместятся спа-центр с бассейном, тренажерный зал, конференц-залы для торжественных мероприятий, ресторан и бар с большой летней террасой. Отель сможет предложить гостям исключительный уровень обслуживания, учитывая все потребности гостя - будь то деловая командировка или семейный уик-энд.

 

В Тульской области успешно действуют уже два объекта сети – AZIMUT Сити Отель Тула 4* в центре города и AZIMUT Парк Отель Тула 4* в Ясной Поляне. Новый объект премиум-класса дополнит портфель компании, предложив гостям принципиально новый уровень сервиса и эксклюзивные концепции размещения.

 

AZIMUT Hotels – крупнейшая гостиничная сеть России. Включает 70 отелей и санаториев в 45 городах, общий номерной фонд сети составляет более 12 000 номеров. Сеть динамично развивается: за последние 2 года компания открыла объекты размещения в 20 городах России. 

/TOURBUS.RU

 

Фото проекта: Azimut Hotels


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 