В центре Тулы появится отель 5* под новым премиальным брендом Libra

“Libra Отель Тула” будет включать 173 номера различных категорий, бюджет проекта составит около 3 млрд рублей

Крупнейшая российская гостиничная сеть AZIMUT Hotels продолжает расширять географию своего присутствия. В исторической части города Тулы ведется активное строительство нового отеля сети.

Libra Отель Тула 5* – один из первых проектов AZIMUT Hotels в линейке премиального бренда Libra.

Объект строится в исторической части города, всего в 5 минутах ходьбы от главных достопримечательностей – Тульского кремля, Казанской набережной, творческих кластеров и музейного квартала.

Согласно проекту, элегантное четырехэтажное здание будет выдержано в классическом стиле, декорировано эркерами, карнизами и архитектурной подсветкой. Благодаря эталонным формам и малой этажности, новый отель органично впишется в архитектурный ландшафт города с окружающими его ообъектами культурного наследия и историческими постройками.

Инвестор проекта – ООО «Туристическая Тула». Бюджет проекта составит около 3 млрд рублей. На строительной площадке уже выполнено устройство фундаментной плиты. В настоящий момент возводятся вертикальные монолитные конструкции подземного этажа. Работы идут согласно графику. Завершить строительство планируется в 2027 году.

Libra Отель Тула 5* будет включать 173 номера различных категорий: семейный делюкс, джуниор сюит, люкс. В отеле также разместятся спа-центр с бассейном, тренажерный зал, конференц-залы для торжественных мероприятий, ресторан и бар с большой летней террасой. Отель сможет предложить гостям исключительный уровень обслуживания, учитывая все потребности гостя - будь то деловая командировка или семейный уик-энд.

В Тульской области успешно действуют уже два объекта сети – AZIMUT Сити Отель Тула 4* в центре города и AZIMUT Парк Отель Тула 4* в Ясной Поляне. Новый объект премиум-класса дополнит портфель компании, предложив гостям принципиально новый уровень сервиса и эксклюзивные концепции размещения.

AZIMUT Hotels – крупнейшая гостиничная сеть России. Включает 70 отелей и санаториев в 45 городах, общий номерной фонд сети составляет более 12 000 номеров. Сеть динамично развивается: за последние 2 года компания открыла объекты размещения в 20 городах России.

/TOURBUS.RU

Фото проекта: Azimut Hotels