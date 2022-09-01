АТОР: Доля отказов клиентам туроператоров в шенгенских визах не превышает 1%

Российским организованным туристам нечасто отказывают в шенгенской визе, в большинстве случаев заявители сами допускают ряд ошибок, из-за которых им не одобряют выдачу визы, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"По официальной статистике ЕС, количество отказов в визе гражданам РФ в 2024 году сократилось почти в два раза. В 2024 году доля отказов составила 7,5%, тогда как в 2023 году этот показатель был выше – 14,8%.

По данным крупных туроператоров, количество отказов в визе их клиентам значительно меньше, чем показатели официальной статистики. Их общая доля не превышает 1%", - рассказали в ассоциации.



Как отметили в АТОР, одной из самых серьезных причин отказа является подделка документов.

"Чаще всего фальсифицируют справки с работы, банковские выписки, выписки из Пенсионного фонда и госуслуг. Также проверяют подлинность электронных документов – нередко встречаются грубо подделанные PDF-документы", - уточнили в ассоциации.



Туроператоры напомнили, что консульства тщательно проверяют предоставленную информацию – могут позвонить работодателю или самому заявителю с уточняющими вопросами. Например, спросить имя директора компании, указанной в справке.

"Еще одна распространенная проблема – неподтвержденные брони отелей и билетов. Если бронь была сделана самостоятельно и потом отменена, консульство при проверке может не найти подтверждения проживания или перелета, что приведет к отказу.

По той же причине могут аннулировать уже выданную визу, выяснив, что турист не останавливался в указанном отеле во время путешествия", - подчеркнули в АТОР.



Как рассказали в ассоциации, особенно внимательно проверяют заявителей, которые вызывают подозрения в возможной нелегальной миграции, одиноких пожилых людей с крупными накоплениями.

Также в консульствах обращают внимание на отсутствие подтвержденного дохода при наличии значительных средств на счетах.

"Например, если туриста нет официальных налоговых отчислений, но есть крупные суммы денег, консульство может счесть источник дохода сомнительным", - пояснили туроператоры.



По словам экспертов, на успехи в получении шенгена влияют и наличие семьи в России, недвижимости. Если у заявителя нет явных причин вернуться в свою страну, шансы на отказ возрастают.

"Проблемы могут возникнуть, если ранее выданная шенгенская виза не была использована по назначению, то есть въезд осуществлялся через другую страну шенгена. Сейчас такие случаи часто приводят к отказам при повторных обращениях", - добавили в ассоциации.



Чтобы минимизировать риски, туроператоры рекомендуют тщательно готовить документы, избегать любых неточностей и предоставлять только достоверную информацию.

Как сообщал ранее «Интерфакс», российские туристы в 2024 году подали 606,6 тыс. заявлений на оформление шенгенских виз, а получили 541,8 тыс., доля отказов снизилась по сравнению с 2023 годом и составила 7,5%.

