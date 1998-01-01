Новости

РЖД: Для поездки на поезде в Калининградскую область нужно иметь десятилетний биометрический загранпаспорт

Кроме того, даже при наличии шенгенской визы, обязательно оформление «упрощенного проездного документа на железной дороге»

РЖД сообщает, что пассажирам поездов в Калининград и обратно следует внимательнее относиться к оформлению проездных документов.

«При пересечении государственной границы Литовской Республики железнодорожным транспортом фиксируются случаи высадки пограничными службами Литвы пассажиров с небиометрическими заграничными паспортами РФ», – сказано в сообщении, размещенном ведомством.

Чтобы избежать неприятностей, покупать билеты нужно не позднее чем за 28 часов до отправления поезда. И оформлять, даже если у пассажира есть шенгенская виза, «упрощенный проездной документ на железной дороге (УПД-ЖД)». При приобретении билетов пассажиры получают ссылку на все необходимые анкеты.

«Если до отправления остается менее 28 часов, оформление УПД-ЖД становится невозможным. Без данного документа пассажиру с небиометрическим пятилетним заграничным паспортом (независимо от наличия шенгенской визы) может быть отказано в пересечении границы сотрудниками пограничной службы Литвы», – предупредили в РЖД.

Если необходимых документов нет, то проводники будут рекомендовать пассажирам отказаться от поездки.

По информации пресс-службы АТОР, из Калининграда регулярно отправляются поезда в Москву, Санкт-Петербург, Челябинск и Адлер. В Москву курсируют два основных поезда: фирменный «Янтарь» (030Ч) и поезд 148Ч. Они ходят почти ежедневно, но с некоторыми исключениями в летний и зимний периоды.

По данным министра развития инфраструктуры Калининградской области Александра Рольбинова, по итогам 2024 года поездами в Калининград воспользовались 216 тыс. человек, что в 1,3 раза больше, чем в 2023 году. Ограничения на занятость мест и состав поездов введены литовской стороной.

Загрузка поездов, по экспертным оценкам, составляет более 60% и растет.

По данным АТОР, билеты на поезд из Калининграда в Москву сейчас стоят от 4,5-5,5 тыс. руб, за купе нужно заплатить 7-10 тыс. руб. время в пути – 19-22 часа.

В Санкт-Петербург цены аналогичные: от 4,5 тыс. руб. за плацкарт, от 7 – за купе.

Доехать из Калининграда до Адлера можно за 7,6 тыс. рублей на человека в плацкарте и от 12 тыс. – в купе.

Авиасообщением с Калининградом в 2025 году связаны 20 российских городов, не считая столицы: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Челябинск, Уфа, Самара, Нижний Новгород, Пермь, Волгоград, Саратов, Ижевск, Киров, Архангельск, Мурманск, Петрозаводск, Череповец, Псков, Чебоксары, Оренбург.

Есть рейсы во все аэропорты Москвы, включая «Жуковский».

Ежедневно в Калининград прилетают самолеты из 10-12 городов (в зависимости от сезона). В среднем за день аэропорт принимает 25-35 рейсов, а летом – до 50. До 15 рейсов в день выполняется из Москвы, до 10 рейсов – из Санкт-Петербурга.

/TOURBUS.RU

Фото: Федеральный туристический фотобанк