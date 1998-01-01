Новости

“Яндекс. Путешествия”: “За внешней стабильностью лидеров внутреннего туризма скрывается интенсивное переформатирование спроса”

Интернет-сервис провел большое аналитическое исследований тенденций летнего отдыха - 2025

Аналитики ресурса “Яндекс. Путешествия” изучили обширные данные по бронированиям отелей и других средств размещения российскими туристами в период с 1 июня до 1 сентября 2025 года и сравнивли их с аналогичными данными прошлого года.

В исследовании сервис отдельно проанализировал и семейные поездки россиян в летний сезон.

Краснодарский край (24,7% всех бронирований), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (16,2%) и Республика Крым (8.9%) сохраняют лидерство на рынке летнего отдыха. Однако за внешней стабильностью тройки лидеров скрывается интенсивное переформатирование спроса.

Крым и Карелия демонстрируют рост +58% и +46% год к году, в то время как Краснодарский край после прошлогодних пиков, сохраняя первое место, переживает коррекцию доли рынка (-45%). Санкт-Петербург (+9%) и Москва с областью (-2%) подтверждают свою устойчивость, но ощущают растущую конкуренцию со стороны динамичных регионов вроде Калининградской (+17%) и Нижегородской (+25%) областей.

Города-локомотивы по росту популярности – Ялта (+76%), Кисловодск (+27%), Зеленоградск (+32%). Эти данные показывают, как точечные инвестиции и удачное позиционирование (история, природа, оздоровление) влияют на туристическую привлекательность.

Рост – это не только перераспределение спроса, но и расширение самого рынка за счет новых возможностей и повышением доверия к внутреннему туризму.

Стремительный рост Калужской области (+144%), Карачаево-Черкесской Республики (+138%) и Красноярского края (+135%) является признаком системного изменения.

Данные исследования фиксирует рождение нового типа внутреннего туризма: россияне массово сворачивают с проторенных курортных «магистралей» в сторону менее очевидных маршрутов, предлагающих уединение и многослойный опыт.

Взлет популярности Коктебеля (+206%), Сортавалы (+171%), Дербента (+223%) и Ялты (+76%) подтверждает: чем меньше и самобытнее город, тем заметнее рост внимания к нему.

Эти населенные пункты выигрывают не за счет обустроенных пляжей, а с помощью триады «история-природа-культура».

Текущий сезон показал серьезные изменения и в планировании летнего отдыха. Если в 2024-м году поток бронирований на июль начал формироваться в апреле, то в 2025-м россияне прибегли к гораздо более раннему планированию. Так, спрос на Дагестан (+57%) взлетел уже в январе, а горизонт бронирования достиг 133 дней (больше чем ⅓ календарного года).

Общий средний горизонт бронирования по стране вырос на 6-12% по отношению к предыдущему году.

Горизонт бронирования становится индикатором доверия к направлению, ожиданий по инфляции и готовности следовать ценовым алгоритмам, которые гарантируют более выгодные условия при раннем бронировании.

Чем менее стандартное направление, тем раньше россияне фиксируют даты поездки. С привычными и предсказуемыми дестинациями играют в ожидание — расчет на удачную цену в последний момент. Отдых летом 2025 года планируется не по календарю, а по кривой спроса.

Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Республика Крым уверенно удерживают лидирующие позиции в семейном сегменте внутреннего туризма. Эти регионы остаются востребованными благодаря разнообразию форматов отдыха — пляжному, культурному и экскурсионному. Недельный курортный отпуск можно совместить здесь с короткими выездами к историческим и природным достопримечательностям.

В текущем году наблюдается значительный рост интереса к семейному отдыху в Республике Татарстан.

При этом самым выгодным регионом для путешествий с детьми стал Ставропольский край (средняя цена за одну ночь составляет 9 150 рублей). На втором месте — Республика Татарстан (9 170 рублей), замыкает тройку лидеров Ленинградская область (9 355 рублей). А среди городов наиболее выгодные бронирования можно найти в Москве (7 330 рублей), далее Калининград (8 635 рублей) и Санкт-Петербург (8 950 рублей).

Самые продолжительные поездки с детьми фиксируются в Крыму (Ялте), Краснодарском крае (Сочи, Геленджик), Дагестане (Дербент) и Ставропольском крае (Кисловодск) — средняя продолжительность поездки в эти субъекты составляет 6-8 дней. Примечательно, что в 2025 году горизонт бронирования обычных летних поездок и поездок с детьми практически сравнялся и составляет 3-4 месяца (от 103 до 137 дней).

Выбор категории размещения определяется индивидуальными предпочтениями, финансовыми возможностями и типом предпочитаемого семейного отдыха.

Гостиницы сохраняют лидирующие позиции (74%) благодаря высокому уровню комфорта и комплексному сервису. Также семейные туристы предпочитают останавливаться в гостиницах 3 и 4 звезды или отелях «без звезд»

Наиболее популярным способом оплаты является отложенный платеж, хотя наиболее выгодным вариантом является беспроцентная оплата частями.

Во всех категориях размещения итоговая сумма в этом формате значительно ниже, чем при полном или отложенном внесении необходимой суммы. Так, в гостиницах при оплате частями средняя цена за ночь составляет 9 535 рублей, а при отложенной оплате 12 025 рублей, – разница составляет 26% в сторону оплаты частями.

/TOURBUS.RU

Инфографика: "Яндекс.Путешествия"