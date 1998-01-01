Эксперты: Спрос на «сонный туризм» вырос за два года в 15 раз

Российские сомнологи отмечают рост числа туристов в отелях, желающих не только отдохнуть, но и решить проблему нарушения сна, спрос на эту опцию вырос в 15 раз за два года, сообщает пресс-служба управляющей компании "Васта Отель Менеджмент".

Такие данные компания представила на форуме "Управление здоровьем через Life Balance подход: как забыть о стрессе, хорошо спать и дольше жить" на курорте Роза Хутор в Сочи.



"За последние 2 года спрос на "сонный туризм" в отелях сети "Васта Отель Менеджмент" вырос в 15 раз. Об этом говорят такие тренды, как увеличение коротких бронирований (1-2 ночи) в будние дни. Запросы для MICE с указанием раннего окончания вечерних мероприятий и созданием специальных релакс зон без мобильных телефонов среди корпоративных клиентов.

Просьбы гостей организовать полноценное дополнительное спальное место вместо стандартного дивана или раскладной кровати. А также данные собственного опроса среди туристов", - говорится в сообщении.



Согласно опросу, 46% гостей приезжают в отели, чтобы выспаться. Из них 66% недовольны качеством своего сна, 25% отмечают у себя хронические нарушения и бессонницу. 27% путешественников, выбирающих "сонный туризм" - менеджеры высшего и среднего звена из производственных и логистических компаний.



Отмечается, что развитие новых бизнес-направлений и ротация экономических партнеров в сторону Индии, стран Юго-Восточной Азии привели к нарушению циркадных ритмов из-за значительной разницы в часовых поясах.



В числе самых не высыпающихся гостей - менеджеры по подбору персонала, медицинские работники, агенты по недвижимости. Кроме того, опрос показал, что порядка 37% семейных пар предпочитают жить в раздельных номерах, если один из супругов страдает от храпа.



Пресс-служба отмечает, что рост спроса на качественный ночной сон отели намерены превратить в отельные стандарты для sleep-туризма, сделав их специальной услугой.

"Первым ответом на популярность сонного туризма стали номера категории Sleep Well. Гостям предлагают анатомические матрасы, меню подушек с эффектом памяти, "карта одеял", затемняющие шторы, 3D-blackout маски, восковые беруши, специальный кубик для сна с запатентованной технологией низкочастотных импульсов электромагнитного поля, травяной чай и натуральный шоколад.

Стоимость специально оборудованного номера обойдется на 25% дороже обычного", - отмечается в сообщении.



Также планируется создавать соответствующую sleep friendly инфраструктуру. Она включает специально организованные пространства тишины, различные активности, например "лесные ванны" (синрин-йоку).

Это медитативные прогулки на природе с профессиональным инструктором для снижения стресса и общего укрепления здоровья.

