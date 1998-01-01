|
|
19 августа
Совет Министров Иордании одобрил отмену визового режима с Россией
Эксперты надеются, что «либерализация визового режима будет поддержана и расширением перевозки»
Совет министров Иордании принял решение одобрить соглашение с Россией о взаимной отмене визовых требований для туристов обеих стран. Об этом сообщило сегодня агентство PETRA, которое цитирует ТАСС.
По его информации, "решение было принято в рамках укрепления двустороннего сотрудничества".
Соглашение предусматривает освобождение от визовых требований туристических поездок на срок не более 30 дней, а суммарный срок такого пребывания не должен превышать 90 дней в течение года.
Ранее, как мы сообщали в конце мая, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Одобрить представленный МИДом России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с иорданской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Иорданского Хашимитского Королевства о взаимной отмене визовых требований", - говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов.
Какого-то "бума" спроса на направлении мы не ожидаем, тем не менее, работать всем участникам туристического процесса будет, конечно же, проще", – цитирует АТОР представителя компании "Интурист".
Сейчас россиянам доступны только прямые рейсы в столицу королевства Амман на рейсах Royal Jordanian, но это всего три рейса в неделю из Москвы, причем с достаточно высокой стоимостью кресла.
«Значительно больший интерес представляли бы прямые рейсы в пляжную Акабу, на побережье Красного моря. Текущая перевозка не позволяет сейчас туроператорам формировать классические пляжные туры, которые традиционно представляют наибольший интерес для массового туриста в Иордании.
С другой стороны, любой ослабление визовых ограничений практически всегда приводит к росту спроса на конкретное направление, а у Иордании есть огромный потенциал для роста на российском рынке», – заметил Артур Мурадян.
«Будем надеяться, что либерализация визового режима будет поддержана и расширением перевозки», – добавляет Артур Мурадян.
При этом, по мнению Ольги Рыбаловой из Corona Travel, в краткосрочной перспективе не стоит ожидать резкого «скачка» турпотока в Иорданию. Уже сейчас в эту страну есть стабильный поток, а основным сдерживающим фактором ранее было отсутствие прямых перелетов. С появлением регулярных рейсов этот барьер снят, а отмена виз дополнительно упрощает поездки. В совокупности эти меры могут привести к росту турпотока на 10–15%, не сразу, а в среднесрочной перспективе, считает эксперт.
Что же касается потока туристов из Иордании в Россию, то он относительно небольшой. Генеральный директор туроператора «Интурист», вице-президент по въездному туризму АТОР Александр Мусихин отметил, что россияне ездят в эту страну гораздо чаще, чем иорданцы в РФ, направление считается больше «выездным».
Тем не менее визовые послабления, а тем более полная отмена виз являются серьезным стимулом к въезду в Россию иностранцев.
