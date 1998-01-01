Новости Совет Министров Иордании одобрил отмену визового режима с Россией Эксперты надеются, что «либерализация визового режима будет поддержана и расширением перевозки»

Совет министров Иордании принял решение одобрить соглашение с Россией о взаимной отмене визовых требований для туристов обеих стран. Об этом сообщило сегодня агентство PETRA, которое цитирует ТАСС. По его информации, "решение было принято в рамках укрепления двустороннего сотрудничества". Соглашение предусматривает освобождение от визовых требований туристических поездок на срок не более 30 дней, а суммарный срок такого пребывания не должен превышать 90 дней в течение года. Ранее, как мы сообщали в конце мая, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Одобрить представленный МИДом России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с иорданской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Иорданского Хашимитского Королевства о взаимной отмене визовых требований", - говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов.



Как отмечается в соглашении, граждане РФ и Иордании будут освобождены от оформления виз для туристических поездок между странами.

"Срок каждого такого пребывания не может превышать 30 дней. Суммарный срок разрешенного пребывания на территории государства другой стороны соглашения не должен превышать 90 дней в течение календарного года", - говорится в документе.

МИД РФ поручено провести переговоры с Иорданией и подписать это соглашение от имени правительства РФ.



Как пояснили ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР), сейчас россияне получают в Иордании визу по прибытии, ее стоимость составляет около $60. А граждане Иордании могут оформить электронные туристические визы для въезда в Россию.

"Как правило, любое смягчение визовых правил, а тем более безвиз, положительно влияет на развитие туризма. Очевидно, что введение обоюдного безвиза с Иорданией повысит интерес к направлению и простимулирует рост бронирований отдыха в этой стране на Красном море, а также экскурсионных туров в высокий период. Какого-то "бума" спроса на направлении мы не ожидаем, тем не менее, работать всем участникам туристического процесса будет, конечно же, проще", – цитирует АТОР представителя компании "Интурист".



Вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян отмечал ранее дефицит прямой перевозки в эту страну. Сейчас россиянам доступны только прямые рейсы в столицу королевства Амман на рейсах Royal Jordanian, но это всего три рейса в неделю из Москвы, причем с достаточно высокой стоимостью кресла. «Значительно больший интерес представляли бы прямые рейсы в пляжную Акабу, на побережье Красного моря. Текущая перевозка не позволяет сейчас туроператорам формировать классические пляжные туры, которые традиционно представляют наибольший интерес для массового туриста в Иордании. С другой стороны, любой ослабление визовых ограничений практически всегда приводит к росту спроса на конкретное направление, а у Иордании есть огромный потенциал для роста на российском рынке», – заметил Артур Мурадян. «Будем надеяться, что либерализация визового режима будет поддержана и расширением перевозки», – добавляет Артур Мурадян. При этом, по мнению Ольги Рыбаловой из Corona Travel, в краткосрочной перспективе не стоит ожидать резкого «скачка» турпотока в Иорданию. Уже сейчас в эту страну есть стабильный поток, а основным сдерживающим фактором ранее было отсутствие прямых перелетов. С появлением регулярных рейсов этот барьер снят, а отмена виз дополнительно упрощает поездки. В совокупности эти меры могут привести к росту турпотока на 10–15%, не сразу, а в среднесрочной перспективе, считает эксперт. Что же касается потока туристов из Иордании в Россию, то он относительно небольшой. Генеральный директор туроператора «Интурист», вице-президент по въездному туризму АТОР Александр Мусихин отметил, что россияне ездят в эту страну гораздо чаще, чем иорданцы в РФ, направление считается больше «выездным». Тем не менее визовые послабления, а тем более полная отмена виз являются серьезным стимулом к въезду в Россию иностранцев. /TOURBUS.RU

