Госдума приняла закон о невозвратных тарифах в гостиницах

Вчера Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о невозвратных тарифах в гостиницах, они могут появиться у российских отельеров уже во второй половине 2025 года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Разделение тарифов на возвратные и невозвратные уже сегодня успешно применяется в авиаперевозках. В гостиницах они будут работать точно так же, то есть у туриста появится выбор — забронировать номер подороже, но с возможностью отмены либо приобрести его дешевле, но с без возможности возврата.

Такие тарифы будет выгодно применять, если риск отмены поездки минимальный.

При этом у туриста сохраняется возможность вернуть предоплату в случае отмены поездки из-за болезни или другой серьезной форс-мажорной ситуации.

Новый закон делает путешествия по России более доступными. Но он выгоден также и бизнесу. Гостиницы смогут повысить эффективность использования номерного фонда, повысить рентабельность", - цитирует пресс-служба министра экономического развития Максима Решетникова.



Как отмечают в министерстве, документ наделяет правительство полномочиями вводить различные виды бронирования средств размещения. Он вносит изменения в федеральные законы "О защите прав потребителей" и "Об основах туристской деятельности".



"В настоящее время туристы, планируя поездку, нередко бронируют несколько средств размещения на одну дату, а затем выбирают один отель, не отменяя остальные брони. Разделение тарифов на возвратные и невозвратные позволит снизить риски простоя гостиничных номеров. Таким образом отели смогут направить дополнительные средства на развитие, в том числе — инвестиции.

С инициативой разделения тарифов в Минэкономразвития обратились отельеры. Она вошла в дорожную карту трансформации делового климата в туризме, которая создана на основе предложений бизнес-сообщества и направлена на снятие излишних регуляторных ограничений для бизнеса", - говорится в сообщении.



Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, ранее отмечал, что введение невозвратных тарифов позволит туристам покупать номера по таким тарифам на 10-20% дешевле, чем по обычным.



Генеральный директор сети Azimut Hotels Максим Бродовский напомнил, что невозвратные тарифы уже применяются при продаже авиабилетов и показали свою эффективность.

«С применением невозвратных тарифов в гостиничном бизнесе сможет выстроиться выгодная форма взаимодействия между отелем и гостем, который сможет получить более низкую стоимость за номер, а гостиничный оператор – гарантированное проживание», - считает эксперт..

В Cosmos Hotel Group считают, что инициатива положительно повлияет на загрузку отелей.

«Невозвратные тарифы позволят отельерам сделать проживание более доступным для гостей, которые уверены в своей поездке. Важно, чтобы во избежание спорных ситуаций условия и причины возврата средств по невозвратному тарифу были прозрачными и регламентированными на законодательном уровне как для гостя, так и для отеля.

Кроме того, у гостя всегда будет выбор взять более выгодный невозвратный тариф, будучи уверенным в поездке, или возвратный, когда есть сомнения», - пояснили в пресс-службе гостиничной сети.

/TOURBUS.RU