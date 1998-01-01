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29 мая
Госдума приняла закон о невозвратных тарифах в гостиницах
Эксперты считают, что нововведение позволит туристам бронировать проживание по таким тарифам на 10-20% дешевле
Вчера Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о невозвратных тарифах в гостиницах, они могут появиться у российских отельеров уже во второй половине 2025 года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
"Разделение тарифов на возвратные и невозвратные уже сегодня успешно применяется в авиаперевозках. В гостиницах они будут работать точно так же, то есть у туриста появится выбор — забронировать номер подороже, но с возможностью отмены либо приобрести его дешевле, но с без возможности возврата.
Такие тарифы будет выгодно применять, если риск отмены поездки минимальный.
При этом у туриста сохраняется возможность вернуть предоплату в случае отмены поездки из-за болезни или другой серьезной форс-мажорной ситуации.
Новый закон делает путешествия по России более доступными. Но он выгоден также и бизнесу. Гостиницы смогут повысить эффективность использования номерного фонда, повысить рентабельность", - цитирует пресс-служба министра экономического развития Максима Решетникова.
С инициативой разделения тарифов в Минэкономразвития обратились отельеры. Она вошла в дорожную карту трансформации делового климата в туризме, которая создана на основе предложений бизнес-сообщества и направлена на снятие излишних регуляторных ограничений для бизнеса", - говорится в сообщении.
Генеральный директор сети Azimut Hotels Максим Бродовский напомнил, что невозвратные тарифы уже применяются при продаже авиабилетов и показали свою эффективность.
«С применением невозвратных тарифов в гостиничном бизнесе сможет выстроиться выгодная форма взаимодействия между отелем и гостем, который сможет получить более низкую стоимость за номер, а гостиничный оператор – гарантированное проживание», - считает эксперт..
В Cosmos Hotel Group считают, что инициатива положительно повлияет на загрузку отелей.
«Невозвратные тарифы позволят отельерам сделать проживание более доступным для гостей, которые уверены в своей поездке. Важно, чтобы во избежание спорных ситуаций условия и причины возврата средств по невозвратному тарифу были прозрачными и регламентированными на законодательном уровне как для гостя, так и для отеля.
Кроме того, у гостя всегда будет выбор взять более выгодный невозвратный тариф, будучи уверенным в поездке, или возвратный, когда есть сомнения», - пояснили в пресс-службе гостиничной сети.
/TOURBUS.RU
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