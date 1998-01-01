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28 мая
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"Аэрофлот" рассчитывает вернуться к штатному расписанию рейсов до конца среды/ Из Сахалина отправятся новые рейсы в Шанхай, Циндао и Далянь/ Lufthansa не возобновит авиасообщение с Тель-Авивом по 15 июня
"Аэрофлот" сегодня рассчитывает вернуться к штатному расписанию рейсов
"Аэрофлот" рассчитывает вернуться к штатному расписанию рейсов после вводившихся Росавиацией ограничений до конца среды, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот", включая собственные рейсы и рейсы авиакомпании "Россия" под кодом SU, планирует войти в штатный режим выполнения расписания до конца сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.
В связи с вводившимися в среду ограничениями на использование воздушного пространства московского авиаузла часть рейсов "Аэрофлота" были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет.
Компания вынужденно скорректировала расписание, предложив пассажирам переоформиться на другие рейсы, а отказавшимся от перелета - вернуть деньги за билет.
По данным Росавиации на 12:00 мск, аэропорты московского региона работают штатно, расписание рейсов постепенно возвращается к плановому. С запасных аэродромов в аэропорты первоначального назначения вылетел 41 самолет (75% от всего количества). Число рейсов с задержкой более двух часов снизилось на 40%, до 31. При этом количество отмененных рейсов выросло на 8%, до 67.
Минобороны РФ сообщило ранее о поражении за сутки шести управляемых авиационных бомб JDAM и 339 беспилотников ВСУ.
Из Сахалина отправятся новые рейсы в Шанхай, Циндао и Далянь
Авиационные власти Сахалинской области прорабатывают с китайской стороной открытие прямых регулярных рейсов из Южно-Сахалинска в Далянь и другие крупные города КНР, сообщает пресс-служба АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" (оператор нового пассажирского терминала аэропорта Южно-Сахалинска).
Соответствующее соглашение АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" подписало 27 мая с китайским агентством "Росс Тур Бизнес Сервисы", делегация которого находится на Сахалине.
На первом этапе аэровокзальный комплекс и агентство "Росс Тур Бизнес Сервисы" планируют совместно продвигать линию Южно-Сахалинск - Далянь. Для этого китайская компания будет взаимодействовать с ведущими туристическими фирмами и авиационными организациями КНР.
Предполагается, что выполнять прямые перелеты по этому маршруту будут как российские, так и китайские перевозчики. В дальнейшем планируется обсудить варианты запуска рейсов из Южно-Сахалинска в Циндао, Шанхай и в другие крупные города КНР, сообщает пресс-служба.
В пресс-службе "Интерфаксу" сообщили, что все новые рейсы в КНР планируется открыть в 2026 году
В настоящее время из аэропорта Южно-Сахалинск авиакомпания "Аврора" осуществляет прямые рейсы в Харбин и Пекин.
Lufthansa не возобновит авиасообщение с Тель-Авивом по 15 июня
Немецкий авиаперевозчик Lufthansa решил не возобновлять авиасообщение с Тель-Авивом по 15 июня на фоне обострения ситуации в Израиле, сообщает в понедельник The Times of Israel.
Вместе с тем приостановку авиасообщения с аэропортом имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве продлят дочерние авиакомпании, например, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings.
Ранее авиаперевозчик Lufthansa сообщал о приостановке авиасообщения с Тель-Авивом по 8 июня.
4 мая запущенная йеменскими мятежниками-хуситами ракета взорвалась на территории аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, три человека получили ранения. Аэропорт приостанавливал работу, однако спустя час возобновил прием и отправку самолетов.
/TOURBUS.RU