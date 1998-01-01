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Провинция Чжэцзян: Зеленые горы, прозрачные воды и чарующий аромат чая

В Китайском культурном центре в Москве состоялась презентация «Искусство жизни в гармонии с природой»

В Китайском культурном центре в Москве состоялась презентация «Искусство жизни в гармонии с природой: зеленые горы, прозрачные воды и чарующий аромат чая», организованная Центром культурного обмена между Китаем и зарубежными странами при Министерстве культуры и туризма КНР, Китайским культурным центром в Москве и Департаментом культуры, радио, телевидения и туризма провинции Чжэцзян, - сообщает наш специальный корреспондент.

Культурный проект, который собрал почетных гостей с обеих сторон, представителей туристического бизнеса и СМИ, позволил своими глазами увидеть и прочувствовать неповторимый колорит китайской традиционной культуры.

Мероприятие, удивительным образом объединило в себе чайную церемонию, представление традиционной китайской Шаосинской оперы, игру на китайских народных инструментах, а также выставку произведений китайской каллиграфии и живописи.

Открывая мероприятие, директор Китайского Культурного центра г-н Фэн Литао отметил, что Культурный Центр продолжает знакомить своих посетителей с великими культурами наших стран, укрепляя многолетнюю дружбу, расширяя связи и взаимопонимание между китайским и российским народами.

Чай всегда имел особое значение в истории отношения между нашими странами. Больше 300 лет назад наши предки открыли Великий Чайный путь, который соединил Китай, Монголию и Россию. Этот путь не только содействовал развитию торговли между Китаем и Россией, но и сыграл большую роль в культурном обмене и содействовал сближению наших народов.

Чай – один из самых популярных и любимых напитков в мире, и сегодня наша жизнь немыслима без чая. Но, наверное, не всем известно, что Китай является родиной чая. История выращивания и употребляют чай в Китае уже несколько тысяч лет. Г-н Фэн Литао также представил прибывшую специально на мероприятие делегацию провинции Чжэцзян, одну из наиболее «чайных» провинций Китая.

В Чжэцзяне чай – одна из главных сельскохозяйственных культур и ежегодно здесь производится около 40 000 тонн чжэцзянского чая. После торжественной части и музыкального представления, гости смогли узнать много нового о хорошем чае. Так, его приготовление – настоящий ритуал, в котором важен каждый этап.

Пренебрежительное отношение к церемонии заваривания значительно снизит концентрацию антиоксидантов, витаминов и аминокислот в готовом напитке, сделав бесполезным для организма. Для китайцев слово «чай» – синоним слова «жизнь», то есть вся жизнь так или иначе всегда была, есть и будет связана с чаем.

/TOURBUS.RU