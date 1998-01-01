До старта роуд-шоу Петербурга в городах Центральной России остаются считанные дни

Роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдёт 3-6 июня в Смоленске, Калуге, Туле и Рязани

Первое в этом году роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдёт 3-6 июня в Смоленске, Калуге, Туле и Рязани.

Всего в этом году делегация профессионалов турбизнеса Северной столицы посетит 19 городов России.

Традиционные роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!», организуемые Комитетом по развитию туризма и Городским туристско-информационным бюро совместно с представителями индустрии гостеприимства Северной столицы, стартуют уже 3 июня в Смоленске.

Как отмечают организаторы, формат прямого общения профессионалов доказал свою нужность рынку, высокую эффективность и роуд-шоу по-прежнему популярны, как у игроков рынка - туроператоров, отелей, музеев так и у региональных агентств.

В первой серии деловых встреч примет участие 12 ведущих компаний города на Неве – крупные туроператоры, отели и музеи, экскурсионно-транспортные компании. В общей сложности в четырех городах роуд-шоу в ЦФО будет проведено 52 презентации и около 2 тысяч деловых встреч.

Главные акценты презентаций участников роуд-шоу будут сделаны на туристские программы летнего сезона-2025.

В их числе разнообразные экскурсионные программы, как по классическому Петербургу и его пригородным паркам и дворцам, так и по объектам Новой туристской географии, включающим рукотворный остров Новая Голландия, Думскую башню, креативные пространства, фондохранилище Эрмитажа в Старой деревне и многие другие.

Профессиональным посетителям будут представлены интересные и новые музейные экспозиции, а также возможности размещения туристов в отелях города категорией от 3* до 5*.

В ходе своих выступлений и во время рабочих встреч туроператоры и отели обсудят условия сотрудничества с региональным бизнесом, представят свои системы обучения менеджеров агентств, онлайн-системы бронирования туристских услуг.

Санкт-Петербург ежегодно привлекает более 11 млн туристов из России из-за рубежа. Палитра туристических возможностей Северной столицы невероятно разнообразна.

Туристы могут познакомиться с богатейшим культурно-историческим наследием города – «музея под открытым небом», выбрать один из многочисленных тематических видов туризма, таких как деловой, образовательный, экологический, промышленный, медицинский, оздоровительный, гастрономический.

Все больший интерес гостей Петербурга, включая жителей ЦФО, вызывают яркие городские события.

Например, праздник выпускников «Алые паруса», светомузыкальное шоу «Поющие мосты», фестивали «Опера – всем», «Чудо света», цветов и духовых оркестров, главный военно-морской парад в День ВМФ, праздник фонтанов в Петергофе. Туристы, побывавшие в Петербурге, называют его городом, где рождается хорошее настроение!

Дата и места проведении мероприятий роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»:

3 июня – Смоленск

4 июня – Калуга

5 июня – Тула

6 июня – Рязань

Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»

• Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга

• туроператоры: «Бон Тур», «Дельта Невы», «Невские сезоны», «Музыка Путешествий», «Петротур», «Премьера», «Тари Тур», «Премьера»

• компания экскурсионных автобусов «Сити Сайтсинг»

• отели «Астория», «Англетер», «Экспресс Садовая», «Театральная площадь»

• музей-макет «Петровская акватория», Государственный музей политической истории России.

Программа мероприятий роуд-шоу и регистрация для участия

Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма С-Петербурга

