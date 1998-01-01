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28 мая
Георгий Мохов: «Принятие закона о гостевых домах можно назвать революционным событием»

Вчера Госдума приняла закон о проведении с 1 сентября эксперимента по легализации гостевых домов


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Вчера Госдума в окончательном чтении приняла закон о проведении с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года эксперимента по легализации гостевых домов.

Как сообщает пресс-служба РСТ, закон вводит понятие гостевого дома – указывается, что это тип средства размещения, представляющий собой индивидуальный жилой дом или часть индивидуального жилого дома, комнаты в котором используются для предоставления услуг гостевого дома.

 

Жилой дом должен размещаться на земельном участке, который отнесен к категории земель населенных пунктов и вид разрешенного использования которого предусматривает индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства.

 

Гостевые дома, расположенные в ряде регионов РФ, войдут в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей и получат уникальный номер. В список территорий, в которых пройдет эксперимент, вошли республики Алтай, Дагестан, Крым, Алтайский, Краснодарский, Приморский, Ставропольский края, Архангельская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Ленинградская, Ростовская, Херсонская области, город федерального значения Севастополь, а также федеральная территория «Сириус».

 

Закон устанавливает запрет на предоставление услуг в гостевых домах, сведения о которых не внесены в реестр классифицированных средств размещения. Его основные положения вступают в силу с 1 сентября 2025 года.

С 1 января 2026 года запрещается размещение информации о предоставлении услуг гостевого дома без указания его идентификационного номера в реестре классифицированных средств размещения и ссылки в Интернете на запись в реестре.

 

«Принятие закона можно назвать революционным событием в отрасли. Смысл в том, что услуги гостевых домов включаются в регулируемую сферу. Гостевые дома войдут в единый реестр классифицированных средств размещения наряду с гостиницами, санаториями, кемпингами, базами отдыха и, соответственно, также будут соблюдать установленные требования к оборудованию и оснащенности, платить туристический налог», - отмечает глава юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов.

 

Он уточнил, что нынешний закон о гостевых домах – продолжение большой реформы классификации средств размещения. Гостевые дома выделены в самостоятельный тип средства размещения, у них также будет процедура самооценки и требования. Очевидная цель законодательных инициатив - охватить регулированием по максимуму все виды размещения в стране.

Единственным не урегулированным видом размещения останется посуточная аренда квартир. Есть ли в правительстве планы по регулированию и этой деятельности, пока не известно, говорит г-н Мохов.

 

«У этого закона непростая история, потому что он действует на границе между оказанием услуг гостевыми домами и гостиничными услугами, и граница эта не всегда различимая. При этом, например, у гостевых домов меньше коммунальные платежи, они несут меньше расходов, чем гостиницы.

Не случайно этот закон с самого начала идет сложно, голосование в Госдуме при его принятии вчера не было единогласным. Возможно, сложности будут с ним и на этапе реализации. В любом случае, создается новое правовое поле, которое должно адаптироваться к существующим условиям, на это нужно время», - пояснил Мохов.

 

Как только закон о гостевых домах будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом, то есть обретет официальный статус, завершится и начатая Минэкономразвития подготовка «Положения о порядке классификации гостевых домов», - добавил эксперт.

/TOURBUS.RU


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