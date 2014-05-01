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28 мая
UN Tourism: За первый квартал в мире было совершено более 300 млн турпоездок
Доходы от международного туризма выросли при этом на 11% - до $1,7 трлн
Более 300 млн туристов совершили международные поездки за первые три месяца 2025 года, это на 5%, или 14 млн больше, чем год назад, сообщает Всемирная организация туризма при ООН – UN Tourism.
"За первые три месяца 2025 года международные поездки совершили более 300 миллионов туристов, что примерно на 14 миллионов больше, чем за те же месяцы 2024 года. Это на 5% больше, чем в прошлом году, и на 3% больше, чем в последнем году до пандемии 2019.
Высокие показатели были достигнуты, несмотря на ряд геополитических и торговых противоречий, а также с высокую инфляцию, затронувшую услуги в сфере путешествий", - говорится в сообщении.
В Африке в первом квартале зафиксирован рост числа прибытий на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В Северной и Южной Америке число международных прибытий увеличилось на 2%, при этом несколько направлений в Южной Америке продемонстрировали хорошие результаты в летний сезон (+13%).
Доходы от международного туризма выросли на 11% в первом квартале по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до $1,7 трлн, сообщает также UN Tourism.
В Южном Средиземноморье Европы хорошие результаты в первом квартале продемонстрировали Турция (+7%), Греция, Италия и Португалия (во всех трех странах рост составил 4%).
Франция зафиксировала рост доходов от международного туризма на 6%, Норвегия — на 20%, а Дания — на 11%.
Путешественники из Китая, крупнейшей по расходам на зарубежный туризм страны в мире, потратили в 2024 году за рубежом на 30% больше, чем годом ранее, и на 3% больше, чем до пандемии.
В марте общемировой уровень заполняемости объектов размещения достиг 64%, что примерно соответствует уровню марта 2024 года (65%).
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