UN Tourism: За первый квартал в мире было совершено более 300 млн турпоездок

Более 300 млн туристов совершили международные поездки за первые три месяца 2025 года, это на 5%, или 14 млн больше, чем год назад, сообщает Всемирная организация туризма при ООН – UN Tourism.

"За первые три месяца 2025 года международные поездки совершили более 300 миллионов туристов, что примерно на 14 миллионов больше, чем за те же месяцы 2024 года. Это на 5% больше, чем в прошлом году, и на 3% больше, чем в последнем году до пандемии 2019.

Высокие показатели были достигнуты, несмотря на ряд геополитических и торговых противоречий, а также с высокую инфляцию, затронувшую услуги в сфере путешествий", - говорится в сообщении.



По данным UN Tourism, за первые три месяца года Европу посетили 125 млн иностранных туристов, что на 2% больше, чем в первом квартале 2024 года, и на 5% больше, чем за аналогичный период до пандемии. В Южном Средиземноморье число прибытий увеличилось на 2%, что отражает растущий спрос на поездки в межсезонье.

Центральная и Восточная Европа продемонстрировали значительный рост (+8% по сравнению с 2024 годом), особенно страны Балтии.

В Африке в первом квартале зафиксирован рост числа прибытий на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В Северной и Южной Америке число международных прибытий увеличилось на 2%, при этом несколько направлений в Южной Америке продемонстрировали хорошие результаты в летний сезон (+13%).



На Ближнем Востоке зафиксирован рост на 1% по сравнению с 2024 годом, что является более скромным результатом после выдающихся показателей последних лет. Однако в первом квартале года число прибытий оказалось на 44% выше, чем до пандемии.

Число прибытий в Азиатско-Тихоокеанский регион выросло на 12%. Северо-Восточная Азия продемонстрировала самые высокие показатели среди субрегионов мира: в первом квартале 2025 года рост турпотока сюда составил 23%

Доходы от международного туризма выросли на 11% в первом квартале по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до $1,7 трлн, сообщает также UN Tourism.

"Мы наблюдаем значительный рост доходов от туризма по многим направлениям в начале 2025 года. Средние расходы на международную поездку в 2024 году составили 1170 долларов США, что почти на 20% выше среднего показателя до пандемии в $1 тыс.", - говорится в сообщении.



Как отмечают в организации, Испания, вторая страна по турпотоку в мире, сообщила о росте доходов от труизма на 9% за первые два месяца 2025 года (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года).

В Южном Средиземноморье Европы хорошие результаты в первом квартале продемонстрировали Турция (+7%), Греция, Италия и Португалия (во всех трех странах рост составил 4%).

Франция зафиксировала рост доходов от международного туризма на 6%, Норвегия — на 20%, а Дания — на 11%.



По данным UN Tourism, еще более заметным был рост поступлений от туризма в Азии. Так, в Японии в первом квартале он составил 34%, в Непале – 18%, в Южной Корее и Монголии – по 14%.

Соединенные Штаты, имеющие самые высокие доходы от туризма в мире, сообщили о росте показателя на 3% в январе-марте 2025 года.



"Пересмотренные данные показывают, что общие доходы от экспорта международного туризма (доходы и пассажирские перевозки) выросли на 11% (в реальном выражении) и достигли рекордных 2 трлн долларов США в 2024 году, что примерно на 15% выше допандемийного уровня. Это около 6% от общего объема мирового экспорта товаров и услуг и 23% от мировой торговли услугами", - отмечается в сообщении.



Как отмечают в UN Tourism, рост поступлений от международного туризма в 2024 году связан с ростом расходов на зарубежные турпоездки в Великобритании (+16% по сравнению с 2023 годом), Канаде (+13%), США (+12%), Австралии (+8%) и Франции (+7%).

Путешественники из Китая, крупнейшей по расходам на зарубежный туризм страны в мире, потратили в 2024 году за рубежом на 30% больше, чем годом ранее, и на 3% больше, чем до пандемии.

О росте расходов на турпоездки сообщили также Саудовская Аравия (+17%), Испания (+14%), Бельгия (+14%), Нидерланды (+13%) и Австрия (+11%).



По данным IATA, спрос на международные авиаперевозки в январе-марте 2025 года вырос на 8% по сравнению с первым кварталом 2024 года.

В марте общемировой уровень заполняемости объектов размещения достиг 64%, что примерно соответствует уровню марта 2024 года (65%).

/TOURBUS.RU



