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Radisson Hotel Group открыл свой первый отель 5* в Пермском крае

Radisson Hotel Perm на 158 номеров - единственный пятизвездочный отель в регионе под управлением международной гостиничной группы

Как сообщили нам в управляющей компании, в Перми торжественно открылся первый отель бренда в Пермском крае и единственный пятизвездочный отель в регионе под управлением международной гостиничной группы.

Отель расположен в самом сердце города, всего в нескольких шагах от культурных достопримечательностей и живописной набережной реки Кама.

Отменит, что в прошлом году туристический поток потока в регионе вырос на 23%.

158 номеров, включая просторные люксы, отражают эстетику бренда: стильные линии, природные материалы, панорамные окна с видами на Каму и городские огни.

«Открытие Radisson Hotel Perm знаменует собой важный этап в развитии нашего присутствия в России. Мы рады привнести в Пермский край фирменные стандарты качества и сервиса Radisson Hotel Group, укрепляя позиции региона как перспективного туристического и делового направления. Это не просто отель — это точка притяжения для всего региона», — комментирует Виолетта Ромэро дэ Торрэс, управляющий директор Radisson Hotel Group в России.

«Radisson Hotel Perm — это не только место для отдыха, а пространство, созданное для вдохновения. Здесь каждая деталь — от аромата свежезаваренного кофе по утрам до завораживающих закатов над Камой, становится частью уникальной истории вашего пребывания», — отметил Даниил Шиховцов, генеральный менеджер Radisson Hotel Perm.

На третьем этаже гостей встречает Stoke — авторский ресторан с открытой кухней и концепцией авторской подачи традиционных блюд, вдохновлённой кулинарными традициями таинственного Перу и самобытного Урала.

«Наша цель — превратить каждый ужин в перформанс, где вкус, аромат, подача и атмосфера создают полноценную историю», — поделился шеф-повар Максим Русинов.

Radisson Hotel Perm предлагает конференц-возможности для мероприятий любого масштаба — от частных ужинов до масштабных форумов.

«Мы создали не просто отель, а целостную экосистему, где каждый элемент работает на создание незабываемых впечатлений.

Будь то деловой визит или отдых, Radisson Hotel Perm предлагает гостям уникальный опыт, сочетающий роскошь и функциональность, традиции и инновации», — подчеркнул генеральный менеджер Даниил Шиховцов.

Напомним, что Radisson Hotel Group — международная гостиничная группа, ведущая свою деятельность в Африке (EMEA) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC). Семейство отелей Radisson Hotels представлено более чем в 95 странах мира с более чем 1340 действующими и готовящимися к открытию отелями.

Radisson входит в портфолио Radisson Hotel Group, которое также включает в себя Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson и Prizeotel, объединенные под единым брендом Radisson Hotels.

/TOURBUS.RU

