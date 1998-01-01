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27 мая
Производители отечественных канатных дорог попросили президента "перекрыть лазейки для серого импорта"
Владимир Путин пообещал поддержать производителей российского оборудования для горнолыжных курортов
Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу гендиректора компании "Васта дискавери" Сергея Бачина о преференциях российским производителям канатных дорог призвал глав соответствующих министерств "закрыть лазейки", которые позволяют иностранным компаниям обходить отечественные при поставках такого оборудования, - сообщает «Интерфакс».
Естественно, на каком-то этапе должно все приходить в соответствии с рынком, но это не значит, что мы должны поощрять демпинг .
Он может никогда не сравняется с тем, как демпингуются некоторые товары, которые на наш рынок приходят. Надо это учесть и вычистить. У нас не будет ничего так своего", - сказал вчера президент на встрече с представителями российских деловых кругов, приуроченной ко Дню российского предпринимательства.
И тем не менее, на первых этапах становления надо поддержать производителя… Если этого недостаточно, надо усугубить эту поддержку, усилить ее", - подчеркнул он.
И к концу года, этот завод выйдет на полную проектную мощность... я хотел бы попросить помощь в реализации продукции", - сообщил он.
Как мы сообщали ранее, Минпромторг планирует, начиная с 2026 года, закрыть потребность сферы туризма в канатных дорогах.
Как заявил в прошлом году в рамках ПМЭФ первый заместитель главы ведомства Василий Осьмаков, «По канатным дорогам у нас сейчас есть пять производителей. Они полностью могут закрыть потребность в бугельных и кресельных подъемниках с фиксированным зажимом, но здесь есть поляна для дальнейшей работы. Это спрос, связанный с канатными дорогами с отцепляемым зажимом. Самый большой проект, который мы сейчас поддержали, это проект компании «Тверьканатдор» в Тверской области, который позволит выпускать 15 канатных дорог в год».
/TOURBUS.RU
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