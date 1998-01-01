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27 мая
Производители отечественных канатных дорог попросили президента "перекрыть лазейки для серого импорта"

Владимир Путин пообещал поддержать производителей российского оборудования для горнолыжных курортов


 

Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу гендиректора компании "Васта дискавери" Сергея Бачина о преференциях российским производителям канатных дорог призвал глав соответствующих министерств "закрыть лазейки", которые позволяют иностранным компаниям обходить отечественные при поставках такого оборудования, - сообщает «Интерфакс».

сли есть лазейки, которые позволяют обойти российского национального производителя, надо их закрыть, даже если чуть-чуть подороже будет. Государство должно заплатить на первом этапе за становление национальной промышленности, отраслей. 

Естественно, на каком-то этапе должно все приходить в соответствии с рынком, но это не значит, что мы должны поощрять демпинг .

Он может никогда не сравняется с тем, как демпингуются некоторые товары, которые на наш рынок приходят. Надо это учесть и вычистить. У нас не будет ничего так своего", - сказал вчера президент на встрече с представителями российских деловых кругов, приуроченной ко Дню российского предпринимательства.

"Мы многократно это обсуждали на протяжении нескольких лет, как относиться вот к таким ситуациям, обеспечить потребности потребителей и обеспечить интересы государства с точки зрения ценовых показателей.

И тем не менее, на первых этапах становления надо поддержать производителя… Если этого недостаточно, надо усугубить эту поддержку, усилить ее", - подчеркнул он.

Г-н Бачин на встрече с президентом рассказал о создании завода по производству канатных дорог в Тверской области.
"Когда в 22 году канатные дороги вдруг перестали поставляться в Россию, вы приезжали к нам в Завидово, и тогда я докладывал вам, что мы собираемся построить завод по канатным дорогам. Вот я готов отчитаться что мы построили и ввели в эксплуатацию этот завод, который полностью может обеспечить канатными дорогами как нашу страну, так и азиатский рынок.

И к концу года, этот завод выйдет на полную проектную мощность... я хотел бы попросить помощь в реализации продукции", - сообщил он.

Предприниматель пояснил, что государство выделяет много денег на создание новых курортов через корпорации "Туризм.РФ", "Кавказ.РФ", субсидирование процентной ставки.
"Сейчас не требуется каких-то новых денег, новых фондов. Достаточно было бы сделать так, чтобы
названные мною компании и администрирование субсидирования процентной ставки, чтобы там была норма, что в первую очередь надо покупать российские канатные дороги. Ну и, в принципе российское производство для туристической индустрии. Если это будет, то мы удержим наш рынок, мы его разовьем и достигнем действительно технологической безопасности", - рассказал он.
"Теперь задача – развить и удержать эту отрасль и, по сути дела, достичь и в этой области промышленной безопасности", - добавил г-н Бачин.

По его словам, действующие законодательные нормы не перекрывают все возможности иностранным производителям поставлять продукцию российским курортам, которые строятся с участием государства.
"Там очень много и лазеек, и возможности покупать и серый импорт, и что-то другое", - сказал предприниматель.
Путин подчеркнул, что "лазейки легко закрываются, и это даже не будет противоречить нормам ВТО".

Как сообщалось ранее, завод "ТверьКанатДор" по производству канатных дорог для российских горнолыжных курортов был запущен в марте 2025 года в Тверской области, первый подъемник будет произведен во втором квартале.

 

Как мы сообщали ранее, Минпромторг планирует, начиная с 2026 года, закрыть потребность сферы туризма в канатных дорогах.

Как заявил в прошлом году в рамках ПМЭФ первый заместитель главы ведомства Василий Осьмаков, «По канатным дорогам у нас сейчас есть пять производителей. Они полностью могут закрыть потребность в бугельных и кресельных подъемниках с фиксированным зажимом, но здесь есть поляна для дальнейшей работы. Это спрос, связанный с канатными дорогами с отцепляемым зажимом. Самый большой проект, который мы сейчас поддержали, это проект компании «Тверьканатдор» в Тверской области, который позволит выпускать 15 канатных дорог в год».

По информации СМИ, сейчас В России насчитывается около 400 горнолыжных курортов, из них 150 - крупных и средних. Общая протяженность трасс составляет более 1,5 тыс. км.

/TOURBUS.RU

 


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