«Отдых Leisure 2025»: Российский автомототуризм становится локомотивом внутреннего туризма

В рамках осеннего турфорума пройдут деловые дискуссии на тему: «Автотуризм: индекс скорости развития в объединении человека, природы и технологий»

Осень 2025 года ознаменуется новым этапом развития одной из самых востребованных отраслей российской экономики — туризмом на колесах. Эксперты сходятся во мнении, что эта сфера способна кардинально изменить туристический ландшафт страны, стимулируя экономический рост, создавая рабочие места и формируя устойчивый поток внутреннего и въездного туризма.

Ожидается, что предстоящий международный форум «Отдых Leisure 2025» станет ключевой площадкой, где будут представлены лучшие практики, инновационные решения и чётко сформулированы требования к инфраструктуре, качеству обслуживания и популяризации национальных маршрутов.

Центральным направлением мероприятия станет обсуждение перспектив одного из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка — автомобильного туризма. За последние годы этот вид путешествий стал популярным выбором среди россиян благодаря удобству, экономической выгоде и ощущению независимости, которое оно дарит. По данным исследований, рост числа автолюбителей, выбирающих внутренние маршруты, отражает глубокую тенденцию изменения предпочтений туристов.

Почему автомобильный туризм важен для экономики:

Развитие автомобильного туризма является стратегически важным фактором для российского экономического роста. Оно способствует формированию новой волны внутреннего туризма, способствуя притоку инвестиций в регионы и созданию новых рабочих мест.

Развитие дорожной сети, создание комфортных условий для стоянок, отдыхающих зон и объектов сервиса вдоль трасс создаёт возможности для предпринимателей малого и среднего бизнеса, обеспечивая стабильный доход регионам и увеличивая привлекательность направлений для гостей из-за рубежа.

Особое внимание уделяется организации качественных автомобильных туров, включающих уникальные региональные достопримечательности, культурные объекты и природные зоны, что делает путешествие интересным и насыщенным. Сегодня российские дороги готовы принять всё больше иностранных туристов, включая гостей из Китая и Персидского Залива, заинтересованных в познании богатой культуры и природы нашей страны.



«Наши автопробеги направлены на повышение привлекательности внутренних поездок и знакомство с культурой каждого уголка России. Путешественники открывают удивительные места, которыми богата наша страна, знакомятся с местными традициями и получают уникальный опыт знакомства с её историей и природой», — подчеркивает вице-президент Союза «Евразийское содружество специалистов туриндустрии» (ЕСОТ) Светлана Чичкина, организатор серии автопробегов PROстранствие.

Один из важных аспектов обсуждения на Форуме станет роль автомобильной мобильности в развитии въездного туризма. Возможность путешествовать самостоятельно привлекает многих зарубежных гостей, желающих познакомиться с уникальностью каждой области России. Поддержка государством инициатив, направленных на формирование привлекательных маршрутов и обеспечение безопасности дорожного движения, становится ключевым элементом успешного привлечения международного туристического потока.

Сергей Лобарев, президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга, отметил важную роль совместных действий государства и бизнеса в повышении качества услуг и популяризации маршрута, подчеркивая, что автомобильные туристы становятся основным источником дохода для небольших населенных пунктов и сельских территорий.

«Мы видим огромный интерес к нашим аутентичным экомаршрутам и экотропам, и уверены, что расширение возможностей автодорожной инфраструктуры откроет огромные перспективы для местного бизнеса и создаст благоприятные условия для активного самостоятельного путешественника», — добавляет Сергей Лобарев.

Основные направления стратегии развития автомобильного туризма:

Улучшение качества дорог и обновление навигационных знаков,

Организация современных парковочных площадок и зон отдыха,

Популяризация интересных маршрутов с акцентом на сохранении культурного наследия и экологии,

Повышение уровня информированности и профессиональной подготовки участников транспортного процесса.

«Отдых Leisure 2025» в формате деловых дискуссий «Автотуризм: индекс скорости развития в объединении человека, природы и технологий», ставит перед собой амбициозную цель — объединить усилия для формирования нового этапа развития отечественной туристической отрасли, сделать автомобильный туризм привлекательным и доступным инструментом внутреннего и внешнего турпотока, укрепляя позиции России на мировой арене туризма.

Международный форум «Отдых Leisure 2025» пройдёт с 10 по 12 сентября в московском выставочном комплексе «Тимирязев Центр».

Фото: Пресс-служба форума ОТДЫХ