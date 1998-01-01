Новости Эксперты: Спрос на летний отдых в Краснодарском крае стабилизируется В том числе растет бронирование качественных отелей с хорошей инфраструктурой в Анапе

Спрос на летний отдых в Краснодарском крае отличается в этом году большой нестабильностью. На него долгое время влияла неопределенность с Анапой и общий информационный фон. Однако сейчас бронирования начали подрастать, особенно в качественных отелях с хорошей инфраструктурой, - сообщает сегодня пресс-служба АТОР. По данным Роспотребнадзора, все ключевые показатели качества воды и воздуха на побережье Краснодарского края – от Новороссийска до Сочи – соответствуют норме. Исключение на черноморском побережье составляют лишь отдельные зоны в Анапе и Темрюкском районе, которые остаются под усиленным санитарным контролем. Как заявила глава ведомства Анна Попова, 80 детских лагерей на Черноморском побережье получили санитарно-эпидемиологические заключения для работы. В Анапе детские лагеря также будут работать, но без использования пляжной территории и акватории. Судя по статистике бронирований сервиса Travelline, не останутся без туристов и качественные отели Анапы. Если с бюджетным размещением ситуация довольно тяжелая, так как падение в этом сегменте превышает 50%, то бронирования в отелях высокого уровня лишь на 2% ниже, чем в то же время год назад. «Ситуация выравнивается. Продажи летних туров в Анапу растет: в мае было сделано на 14% больше бронирований, чем в апреле», – подтвердила коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах. По ее словам, наибольшим спросом пользуются отели, работающие по системе «все включено» и «ультра все включено», в частности, «Славянка» 4*, «Парус» 3*, «Лазурный берег» 4*, Alean Family Doville 5*, Alean Family Riviera 4*. В среднем проживание в гостиницах Анапы с тарифом «все включено» на семь ночей на семью из двух взрослых с одним ребенком обойдется в 54 тыс. рублей. Разные объекты размещения предлагают скидки от 15% до 55%. У агрегатора туров «Слетать.ру» Анапа сейчас занимает 5 место среди самых популярных направлений летнего отдыха в Краснодарском крае с долей 4,4% от общего объема продаж по направлению. В апреле Анапа занимала также 5 место, но доля была выше – 7,6%. По статистике агрегатора, в целом Краснодарский край увеличил темпы бронирования – с начала мая бронирований на июнь-август было на 34,6% больше, чем в апреле. Сейчас регион занимает первое место среди самых популярных летних направлений по России с долей почти 40% от общего объема продаж, что на 7% больше, чем в апреле. Туристы здесь чаще всего предпочитают отели 3* (44,7%), 4* (22,6%) и без звезд (17,5%). Статистика Travelline также говорит о стабилизации спроса на Краснодарский край в целом. Если в марте-апреле регион показывал выраженную отрицательную динамику, то за последние две недели мая средний рост 3-5%. По отелям 4-5* рост бронирований достигает 16%, 3* – 9%, а без звезд падение по сравнению с прошлым годом превышает 10%. Это прямое следствие ситуации в Анапе. В целом в Краснодарском крае ситуация очень неоднородная и неустойчивая: одни и те же курорты то вырываются вперед, то вновь проседают. Так, по Сочи и Геленджику месяц назад было снижение, сейчас – рост. Однако стабильнее всего себя чувствует Ейск на Азовском побережье, сохраняя самые высокие темпы роста с начала года – зимой это были сотни процентов, сейчас 44%. «В нашей компании по Сочи и Геленджику снижение продаж относительно прошлого года в пределах 20%. На спросе сказывается общая информационная повестка, рост стоимости всех составляющих турпакета и сокращение глубины продаж. Вместе с тем растет интерес к Азовскому побережью, в частности, Ейску. По итогам лета возможен прирост числа бронирований более 20%. Этот курорт выбирают туристы, нацеленные на бюджетный отдых. Здесь еще доступны места в отелях от 38 500 рублей с завтраками на семь ночей на двух взрослых с ребенком», – сказала Оксана Булах. /TOURBUS.RU

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