Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
27 мая
Визовые новости

VFS Global закрывает Визовый центр стран ЕС в Мурманске/ В Госдуме ожидают отмены визового режима с Китаем/ Беларусь откроет генконсульства в Казани и Уфе


Picture background

 

VFS Global закрывает Визовый центр стран ЕС в Мурманске

Визовые центры Болгарии, Финляндии, Швеции, Словении, Литвы, Чехии и Хорватии в Мурманске закроются с 28 мая, сообщает оператор VFS Global.
"Уважаемые заявители, сообщаем вам, что с 28 мая 2025 года ВЦ в Мурманске закрывается.

Для подачи документов можно воспользоваться услугами ближайших визовых центров, указанных на сайте или заказать услугу мобильная биометрия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте оператора.

В настоящее время Финляндия, Литва и Чехия не выдают россиянам туристические визы.
Ранее сообщалось, что российские туристы в 2024 году подали 606,6 тыс. заявлений на оформление шенгенских виз, а доля отказов снизилась почти на 3% по сравнению с 2023 годом.


В Госдуме ожидают отмены визового режима с Китаем

Визовый режим между Россией и Китаем будет смягчаться, считает председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.
"У нас наконец-то заработала электронная виза, она действует на список более чем из 50 стран, это дружественные страны, с этими странами мы и в дальнейшем будем выстраивать дипломатические теплые отношения и визовый режим будет смягчаться", - сказал г-н Тарбаев в ходе выступления на сессии, посвященной туризму, в рамках форума "АмурЭкспо" в Благовещенске в пятницу.

Он напомнил, что между РФ и КНР действует соглашение о групповых визах, есть соглашение о том, что граждане Макао и Гонконга посещают Россию без виз.
"Я думаю, что в дальнейшем мы с нашими коллегами из Китайской Народной Республики придем к тому, что еще больше будем смягчать этот визовый режим... Не за горами и безвизовый режим между Китайской Народной Республикой и Россией.

По крайней мере, можно об этом говорить на примере Благовещенска, где такой режим уже когда-то был использован. Я думаю, что в ближайшее время этот режим имеет смысл возвращать", - сказал он.

Г-н Тарбаев добавил, что большой турпоток в РФ отмечается из Китая, Юго-Восточной Азии, стран Ближнего Востока, латиноамериканских стран.

"Я считаю, что это хороший показатель и в целом, наверное, это влияло в том числе и на смягчение визового режима. Не секрет, что российская виза всегда была очень сложно достижимой. Для того, чтобы оформить российскую визу, порой нужно было ждать по 40 дней", - сказал он.

 

Беларусь откроет консульства в Казани и Уфе

Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов проинформировал на встрече со своим белорусским коллегой Евгением Шестаковым о согласии правительства РФ на открытие генеральных консульств Белоруссии в Казани и Уфе.
По данным ведомства, стороны также обсуждали вопросы двустороннего консульского взаимодействия.

В частности, в центре переговоров находилась проблематика реализации соглашения между правительствами РФ и Белоруссии "о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников договора о создании Союзного государства".
/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 