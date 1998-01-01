Визовые новости

VFS Global закрывает Визовый центр стран ЕС в Мурманске

Визовые центры Болгарии, Финляндии, Швеции, Словении, Литвы, Чехии и Хорватии в Мурманске закроются с 28 мая, сообщает оператор VFS Global.

"Уважаемые заявители, сообщаем вам, что с 28 мая 2025 года ВЦ в Мурманске закрывается.

Для подачи документов можно воспользоваться услугами ближайших визовых центров, указанных на сайте или заказать услугу мобильная биометрия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте оператора.



В настоящее время Финляндия, Литва и Чехия не выдают россиянам туристические визы.

Ранее сообщалось, что российские туристы в 2024 году подали 606,6 тыс. заявлений на оформление шенгенских виз, а доля отказов снизилась почти на 3% по сравнению с 2023 годом.





В Госдуме ожидают отмены визового режима с Китаем

Визовый режим между Россией и Китаем будет смягчаться, считает председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

"У нас наконец-то заработала электронная виза, она действует на список более чем из 50 стран, это дружественные страны, с этими странами мы и в дальнейшем будем выстраивать дипломатические теплые отношения и визовый режим будет смягчаться", - сказал г-н Тарбаев в ходе выступления на сессии, посвященной туризму, в рамках форума "АмурЭкспо" в Благовещенске в пятницу.



Он напомнил, что между РФ и КНР действует соглашение о групповых визах, есть соглашение о том, что граждане Макао и Гонконга посещают Россию без виз.

"Я думаю, что в дальнейшем мы с нашими коллегами из Китайской Народной Республики придем к тому, что еще больше будем смягчать этот визовый режим... Не за горами и безвизовый режим между Китайской Народной Республикой и Россией.

По крайней мере, можно об этом говорить на примере Благовещенска, где такой режим уже когда-то был использован. Я думаю, что в ближайшее время этот режим имеет смысл возвращать", - сказал он.



Г-н Тарбаев добавил, что большой турпоток в РФ отмечается из Китая, Юго-Восточной Азии, стран Ближнего Востока, латиноамериканских стран.

"Я считаю, что это хороший показатель и в целом, наверное, это влияло в том числе и на смягчение визового режима. Не секрет, что российская виза всегда была очень сложно достижимой. Для того, чтобы оформить российскую визу, порой нужно было ждать по 40 дней", - сказал он.

Беларусь откроет консульства в Казани и Уфе

Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов проинформировал на встрече со своим белорусским коллегой Евгением Шестаковым о согласии правительства РФ на открытие генеральных консульств Белоруссии в Казани и Уфе.

По данным ведомства, стороны также обсуждали вопросы двустороннего консульского взаимодействия.



В частности, в центре переговоров находилась проблематика реализации соглашения между правительствами РФ и Белоруссии "о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников договора о создании Союзного государства".

/TOURBUS.RU



