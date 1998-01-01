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27 мая
Визовые новости
VFS Global закрывает Визовый центр стран ЕС в Мурманске/ В Госдуме ожидают отмены визового режима с Китаем/ Беларусь откроет генконсульства в Казани и Уфе
VFS Global закрывает Визовый центр стран ЕС в Мурманске
Визовые центры Болгарии, Финляндии, Швеции, Словении, Литвы, Чехии и Хорватии в Мурманске закроются с 28 мая, сообщает оператор VFS Global.
Для подачи документов можно воспользоваться услугами ближайших визовых центров, указанных на сайте или заказать услугу мобильная биометрия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте оператора.
В Госдуме ожидают отмены визового режима с Китаем
Визовый режим между Россией и Китаем будет смягчаться, считает председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.
По крайней мере, можно об этом говорить на примере Благовещенска, где такой режим уже когда-то был использован. Я думаю, что в ближайшее время этот режим имеет смысл возвращать", - сказал он.
"Я считаю, что это хороший показатель и в целом, наверное, это влияло в том числе и на смягчение визового режима. Не секрет, что российская виза всегда была очень сложно достижимой. Для того, чтобы оформить российскую визу, порой нужно было ждать по 40 дней", - сказал он.
Беларусь откроет консульства в Казани и Уфе
Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов проинформировал на встрече со своим белорусским коллегой Евгением Шестаковым о согласии правительства РФ на открытие генеральных консульств Белоруссии в Казани и Уфе.
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