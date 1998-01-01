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26 мая
Пресс-тур в Оман: горы Джебель-Ахдар, террасные деревни и форт Низва
Знакомству с уникальным горным районом Джебель-Ахдар была посвящена третья часть прошедшего в Султанате большого пресс-тура
В субботу завершился масштабный пресс-тур для российских журналистов в ближневосточный Султанат Оман, организованный Министерством туризма и культурного наследия страны.
Устроители насыщенной программы постарались показать россиянам максимум возможного - столицу Маскат, самую южную провинцию страны на берегу Индийского океана - Дофар и ее главный город Салала, горный регион Джебель-Ахдар и окрестные исторические и природные объекты.
По данным Министерства туризма и культурного наследия Омана, в 2024 году страну посетили 44,6 тыс. туристов из России.
Туроператоры ожидают, что турпоток в Оман по итогам года вырастет минимум вдвое. Как отмечает Регина Рудакова, глава Представительства Туристического офиса Омана в России, «наши туристы перестали рассматривать Оман как исключительно пляжное направление – все больше туров включает в себя экскурсионную программу».
Постоянный эксперт «Турбизнеса», генеральный директор туроператорской компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов подтверждает: «Лично для меня Оман, пожалуй, самая любимая страна Персидского залива. Это современное государство с отличными условиями для жизни, роскошными отелями и широкими экскурсионными возможностями.
Оман богат природными красотами: здесь есть каньоны, сравнимые с Гранд-Каньоном, древние португальские форты, уникальные природные озёра.
В Омане наряду с пляжным отдыхом дайвингом, снорклингом и водными развлечениями популярны трекинги по горам, автопутешествия и, конечно, познавательный и культурный туризм».
Знакомству с горным районом Джебель-Ахдар, расположенному всего в двух часах от столицы Маската, была посвящена третья часть прошедшего пресс-тура. Джебель-Ахдар – одно из самых красивых и уникальных по климату мест страны. Район находится на высоте около 2000–3000 метров над уровнем моря. Летом здесь значительно прохладнее, чем в на побережье, поэтому многие местные жители и туристы приезжают сюда спасаться от жары. Гостей ждут люксовые отели сетей Indigo, Anantara, Alila, расположенные в красивых горных местах с панорамными видами.
Главные достопримечательности региона – террасные деревни Аль-Аин, Аль-Акур и Аль-Сувгра. Даже бывалые путешественники восхищаются невероятными видами, древними каменными домами, садами и рощами на крутых склонах гор. Благодаря сложной системе ирригационных каналов, проложенной местными жителями около 500 лет назад, здесь выращивают гранаты, инжир, оливки, розы и многое другое!
Особенно участников пресс-тура впечатлила крошечная деревушка Аль-Сувгра, состоящая всего из 10 домиков на скалах. От конечной точки, куда туристов по серпантинной дороге доставляет машина, до Аль-Сувгра нужно пройти по горной тропе и преодолеть около 300 ступеней. Затраченные на этот маршрут силы с лихвой окупают виды на горные хребты до горизонта и обед на террасе, нависающей прямо над пропастью!
С 2016 года жилища местных крестьян переоборудованы в гостевые дома для туристов, в которых есть все удобства. Уединенность места и живописные окрестности гарантируют лучший релакс.
Многие древние места Омана находятся под защитой ЮНЕСКО. К их числу относится ирригационная система Фалах Аль-Хартман в районе Джебель-Ахдар. Ее возраст – более 2 тысяч лет. Уже тогда из горного источника на глубине около 20 метров вода по трёхкилометровой системе каналов вода подавалась в долину и в частично сохранившуюся до наших дней деревню Баит Аль-Саба, которую местные жители покинули около 300 лет назад.
Любая поездка туристов в Джебель-Ахдар не обойдется без посещения города и форта Низва. В средние века Низва была столицей Омана. Древний замок датируется 10 веком, а крепость вокруг него была возведена в 17 веке. Цитадель полностью сохранилась до наших дней. И совершая экскурсию по крутым винтовым лестницам и внутренним помещениям, крепостным стенам, башням, осматривая пушки и оборонительные сооружения - как-будто на машине времени переносишься на несколько веков назад.
Во время экскурсии в Низву туристы обязательно прогуляются по колоритному базару - соук около крепости. Все знаковые оманские сувениры – загнутые кинжалы - ханджары, традиционная мужская и женская одежда – дишдаш и абайя, украшения из золота и серебра, а также мягкая халва, финики, арабский кофе, специи – лучше и интереснее – и непременно с торгом – приобрести именно здесь.
Любое путешествие в дальнюю страну непременно начинается и заканчивается авиаперелётом. Новые Боинги авиакомпании Oman Air сделают путешествие легким и комфортным – в каждом пассажирском кресле есть бортовая система развлечений, в полёте предлагаются горячее питание и алкогольные напитки.
Прямой перелет Маскат – Москва занимает всего пять часов.
Организатор прошедшего пресс-тура - Министерство туризма и культурного наследия Омана.
Поддержку мероприятию оказали DMC-компании Happy Travel и Glory Tour, отели Al Bastan Ritz Carlton, Anantara Al Baleed Resort Salalah, Indigo Jebel Akhdar, Alila Hinu Bay Oman и авиакомпания Oman Air.
/TOURBUS.RU
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