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26 мая
Turkish Airlines вновь отменяет рейсы в Москву
Новые атаки беспилотников заметно повлияли вчера и сегодня на расписание столичных аэропортов, однако коллапса в московском авиаузле нет
Более 30 самолетов, летевших в аэропорты "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" 25-26 мая, вынужденно сели на запасных аэродромах из-за вводившихся ограничений, сообщает сегодня Росавиация.
На вылет пострадало расписание четверти рейсов. По табло Внуково отменены TK 412, TK 6882, TK 422 и TK 412 A в Стамбул (Turkish Airlines), TK 212 и TK 3025 A в Анталью (Turkish Airlines).
Также на сегодня отменным значится вылет TK 6902 Turkish Airlines в Бодрум и J2 806 AZAL в Баку.
Туроператоры разбираются в ситуации и рекомендуют ждать информации о новом времени вылета, - отмечают в АТОР.
«По техническим причинам в ряде случаев Turkish Airlines указывает на табло отмену рейса вместо статуса задержки. Как только появляется возможность вылететь, на табло меняются время и номер рейса и он выполняется. Мы получаем всю информацию и по мере поступления вносим изменения в бронирования. Агенты должны доносить новые сведения до путешественников. Туристам рекомендовано ожидать информации», – объяснила «Вестнику АТОР» генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная.
В Домодедово не прилетели по графику более 60% рейсов. Отменен рейс U6 2804 «Уральских авиалиний» из Бишкека.
Задержки рейсов на вылет преимущественно составляют не более часа. Из числа рейсов по туристическим направлениям отменен J2 186 авиакомпании AZAL в Баку.
В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково пассажиров предупредили, что расписание рейсов на Москву может быть изменено.
«В некоторых аэропортах Москвы в целях обеспечения безопасности полетов повторно введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Обращаем внимание, что возможны изменения в расписании. Пулково также принимает рейсы в качестве запасного. Обслуживание регулярных рейсов по остальным направлениям осуществляется в штатном режиме», – заявили в пресс-службе воздушной гавани.
Однако сбои в расписании сегодня намного менее существенные, чем перед вторыми майскими праздниками. Коллапса в московском авиаузле нет, - заявили в АТОР.
/TOURBUS.RU
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