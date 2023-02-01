Turkish Airlines вновь отменяет рейсы в Москву

Новые атаки беспилотников заметно повлияли вчера и сегодня на расписание столичных аэропортов, однако коллапса в московском авиаузле нет

Более 30 самолетов, летевших в аэропорты "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" 25-26 мая, вынужденно сели на запасных аэродромах из-за вводившихся ограничений, сообщает сегодня Росавиация.

"По данным на 07:00 мск понедельника, на запасных аэродромах 25-26 мая из-за временных ограничений на использование воздушного пространства совершили посадку 32 самолета. Практически все они уже приземлились в аэропортах первоначального назначения", - сказано в сообщении ведомства.



Ситуация в московских аэропортах "спокойная, массовых скоплений пассажиров нет", заверили в Росавиации. По данным на 10:00 мск, на срок более двух часов задержаны три рейса.

С 10:00 мск воскресенья российскими военными отражен налет 148 украинских беспилотников.

Росавиация на этом фоне вводила временные ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропортах московского региона, а также аэровокзалах соседних областей.



По информации АТОР, в столичном аэропорту «Внуково» начиная с полуночи 26 мая были задержаны на прилет более чем на час или отменены 30% рейсов. Отменены: J2 809 и J2 805 из Баку (AZAL), TK 3050, TK 211, TK 3002 из Антальи и TK 421, TK 3024 A, TK 411 A из Стамбула (Turkish Airlines), HH 701 из Ташкента (Qanot Sharq).

На вылет пострадало расписание четверти рейсов. По табло Внуково отменены TK 412, TK 6882, TK 422 и TK 412 A в Стамбул (Turkish Airlines), TK 212 и TK 3025 A в Анталью (Turkish Airlines).

Также на сегодня отменным значится вылет TK 6902 Turkish Airlines в Бодрум и J2 806 AZAL в Баку.

Туроператоры разбираются в ситуации и рекомендуют ждать информации о новом времени вылета, - отмечают в АТОР.

«По техническим причинам в ряде случаев Turkish Airlines указывает на табло отмену рейса вместо статуса задержки. Как только появляется возможность вылететь, на табло меняются время и номер рейса и он выполняется. Мы получаем всю информацию и по мере поступления вносим изменения в бронирования. Агенты должны доносить новые сведения до путешественников. Туристам рекомендовано ожидать информации», – объяснила «Вестнику АТОР» генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная.

В Домодедово не прилетели по графику более 60% рейсов. Отменен рейс U6 2804 «Уральских авиалиний» из Бишкека.

Задержки рейсов на вылет преимущественно составляют не более часа. Из числа рейсов по туристическим направлениям отменен J2 186 авиакомпании AZAL в Баку.

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково пассажиров предупредили, что расписание рейсов на Москву может быть изменено.

«В некоторых аэропортах Москвы в целях обеспечения безопасности полетов повторно введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Обращаем внимание, что возможны изменения в расписании. Пулково также принимает рейсы в качестве запасного. Обслуживание регулярных рейсов по остальным направлениям осуществляется в штатном режиме», – заявили в пресс-службе воздушной гавани.

Однако сбои в расписании сегодня намного менее существенные, чем перед вторыми майскими праздниками. Коллапса в московском авиаузле нет, - заявили в АТОР.

/TOURBUS.RU