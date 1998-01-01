Гусь-Хрустальный: От Музея хрусталя до «местных Мальдив»

Небольшому городку на Владимирщине есть чем удивить даже самого взыскательного туриста

В небольшой городок Владимирской области - Гусь-Хрустальный - на машине из Москвы можно добраться за 3.5-4 часа. И, хотя, это место прочно завоевало название столицы отечественного хрусталя, массового выпуска хрустальных изделий, как раньше, здесь больше нет. Работая поездка для туроператоров и коллег, работающих в туристической сфере, организованная руководителем экскурсионного проекта "Совсем Другой Город" Василием Финогеновым и генеральным директором компании «Центр туризма Остров», кандидатом исторических наук, экскурсоводом и разработчиком маршрутов - Светланой Потаповой, -ак раз была направлена на то, что в Гусь-Хрустальный стоит ехать не только ради хрусталя.

Как выяснилось на практике, здесь много интересных и неожиданных мест, достопримечательностей и туристических маршрутов, которые «зайдут» даже самому взыскательному туристу.

Как правило, первое знакомство с городом у всех туристов начинается с «хрустального», вернее, стекольного рынка. Ощущение 90-х годов, когда, забежав в ларек, вещи мерялись стоя на картоне, витает над рынком весьма основательно. Альтернативная «экскурсия» перед броском в «хрустальный мир» города, - первое знакомство с миром хрусталя, стекла и китайских подделок. Среди сувениров здесь лучше всего остановиться на недорогих граненых стаканах или прикупить, например, фигурку гуся.

Самое знаковое место Гусь-Хрустального, - это, конечно, Музей хрусталя имени Мальцовых. Интерес вызывает и место расположения: Георгиевский собор, открытый для прихожан в 1903 году и спроектированный в старорусском стиле самым модным по тем временам, архитектором Леонтием Бенуа.

Перед ним купец Юрий Степанович Нечаев – Мальцов поставил определённую задачу: создать большую русскую базилику и Бенуа признавался, что в данный храм «вложил все, что мог, и, может быть, он останется лучшим из его творений».

На сегодняшний день этот музей — единственное хранилище наследия знаменитого Гусевского завода, чьи изделия гремели на весь мир, считались брендом России. В выставленной коллекции – более 2000 образцов продукции, начиная от XVIII века и заканчивая современными

экспонатами.

Буквально в двух шагах от собора – еще одна важная туристическая точка: Гусь-Хрустальный историко-художественный музей и, здесь же расположенный, совсем новый Музей граненого стакана. В выставочных залах можно познакомиться с историей города, династией Мальцовых, - основателей хрустального завода в 1756 году. Кстати, как оказалось, ни город, ни река, - никакого отношения к гусям не имеют.

Топоним образовался от финского слова «кууси», что означает «ель». Название Гусь-Хрустальный получил лишь только при советской власти, равно как и титул города.

Идея создания экспозиции о граненом стакане возникла у администрации города недавно, в 2021 году. На церемонии открытия, мэр Гусь-Хрустального Алексей Сколов высказал мнение, что экспозиция должна стать новым туристическим объектом и новой точкой познания гусевчанами своей истории, добавив, что Гусь-Хрустальный активно присоединяется к тренду развития внутреннего туризма: «Мы все желаем, чтобы и жителям города, и туристам рассказать о Гусь-Хрустальном, о его истории, о славных традициях мастеров стекла. И для этого нужна такая изюминка, фишка. И мы ее нашли»

Центральным экспонатом музея логично стал классический граненый стакан. На входе, помещенный в деревянную рамку, символ ушедшей эпохи игриво подписан: «Времена меняются, а он остается» Считается, что дизайн современного стакана придумала скульптор Вера Мухина — автор знаменитой композиции «Рабочий и колхозница». По её идее у стакана сделали 16 граней и гладкий ободок в верхней части. Существует версия, что количество граней выбрали не случайно, а по числу республик в составе СССР.

Ну и, конечно, полную картину по погружению в хрустальную тему добавит посещение производства «Гусевского хрустального завода имени Акима Мальцова» Применяемые здесь технологии – уникальны и сохранились лишь в двух местах мира: в Белоруссии на «Стеклозаводе «Неман» и на одном из крупных островов Венецианской лагуны - острове Мурано, в Италии. Если позволяет погода, то свой визит в город стоит совместить с пляжным отдыхом.

Городской пляж, расположенный на берегу местного водохранилища, образованного в конце XVIII века – настоящая гордость Гусь-Хрустального. Благодаря чистейшему белому кварцевому песку и плавному заходу в воду, его даже прозвали «местными Мальдивами».

/TOURBUS.RU