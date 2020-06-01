Эксперты: Массовые проверки турецких отелей ничем не грозят нашим туристам

В Турции проходят проверки отелей на соответствие качества предоставляемых услуг принятому стандарту. Российские и турецкие СМИ поспешили сообщить о «массовом закрытии» гостиниц вплоть до отзыва сертификата у 4000 объектов, - сообщает АТОР.

Как отмечает пресс-служба ассоциации, в конце прошлой недели отраслевое информагентство Turizm Ajansi со ссылкой на губернатора провинции Мугла Идриса Акбийика сообщило, что управление культуры и туризма региона под руководством губернатора проверили документы, лицензии и устойчивость к стихийным бедствиям 526 туристических предприятий и объектов размещения в Мугле (Бодрум, Мармарис, Фетхие и другие курорты на Эгейском побережье).

Г-н Акбийык заявил, что в провинции 248 объектов были закрыты из-за несоответствия нормам. Напомним, всего в Мугле функционируют более 2600 отелей.

Как «248 объектов в Мугле» превратились в «4000 оперативно закрытых гостиниц» на страницах некоторых российских СМИ – загадка. Но в российских медиа уже фигурируют и такие цифры.

Эксперты называют публикации в СМИ преувеличением

«Информация преподнесена преувеличенно и неточно отражает реальную ситуацию. Действительно, министерство культуры и туризма проводит проверки и выдает предписания для устранения выявленных нарушений. Однако это не означает, что отели в Турции внезапно и без предупреждения закрываются.

Большинству отелей дается срок на устранение недостатков. И те, кто успевает выполнить требования, продолжают работать в обычном режиме. Только те объекты, которые не смогли устранить нарушения в установленный срок, вынуждены временно приостановить деятельность и аннулировать бронирования, уведомляя об этом туристов и партнеров», – сообщил координатор Pegas Touristik по России и СНГ Орхан Санджар.

Он подчеркнул также, что речь идет не о «повальном закрытии» отелей, а только процессах регулирования и контроля качества в туристической отрасли.

«Это нормальная практика, направленная на повышение стандартов обслуживания. Говорить о массовых проблемах или кризисе в отрасли не приходится», – отметил эксперт, призывая рассматривать происходящее не как кризис, а как возможность улучшить качество в туризме и сделать сектор еще более прозрачным и безопасным.

Аналогичную точку зрения озвучил заместитель генерального директора по продажам и маркетингу MC Hotels Мехмед Азыер.

Он подтвердил, что проверки отельного бизнеса проходят на регулярной основе, но не с целью «отобрать сертификат», а для улучшения качества обслуживания туристов.

«Насколько мне известно, ни один из отелей не потерял сертификат непосредственно после проверки. Возможно, это коснулось нескольких небольших отелей. Это хорошие и правильные действия, направленные на повышение безопасности», – подтвердил советник по туризму мэрии Антальи Осман Айык.

Но даже если в результате проверок какие-то небольшие объекты и не смогут выполнить предписания министерства, то на путешественниках из России это вряд ли скажется.

Дело в том, что все закрытия отелей в Турции, о которых известно рынку, коснулись только мелких отелей, ранее работавших с т.н. «муниципальными» сертификатами (пансионы с завтраками или без питания).

/TOURBUS.RU