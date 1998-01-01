Неджи Гудиер: В этом году российский турпоток в Тунис вырастет в два раза

Ожидается, что турпоток из России в Тунис в 2025-ом составит около 30 тысяч человек, - в ldf раза больше, чем годом ранее. Об этом «Турбизнесу» сообщил директор офиса Министерства ремесел и туризма Туниса в РФ Нежи Гудиер.

По его словам, достичь таких цифр будет возможно за увеличения числа прямых авиарейсов, которые с апреля 2025 года начала осуществлять тунисская авиакомпания Nouvelair.

«Если в прошлом году полетная программа составляла один рейс в 10 дней из Санкт-Петербурга, то сегодня это четыре рейса в неделю из Санкт-Петербурга и два – из Москвы, - комментирует Нежи Гудиер.

- Надо учитывать и тот факт, что на сегодняшний день Тунис является самым ближайшим зарубежным курортом для россиян. Перелет из Москвы в Монастир составляет порядка 4 часов – это меньше, чем в Анталью».

В настоящее время Тунис занимает 9 место среди самых популярных направлений для летнего отдыха россиян с долей 1,6% от общего объема продаж, а недельный тур на двоих в первой половине июня с вылетом из Москвы и проживанием в отеле 4* на «все включено» можно приобрести от 134 тыс. рублей.

Спикер отмечает, что наибольшим спросом у наших туристов пользуется, конечно, пляжный отдых, а также посещение Спа-комплексов талассотерапии в Тунисе.

И хотя родиной талассотерапии считается Франция, самым древним центром талассотерапии по праву можно назвать Тунис.

В сочетании с разнообразными массажами и банями, обертываниями из водорослей и грязи, талассотерапия весьма эффективно приводит тело в тонус, избавляет от лишнего веса, залечивает нервы и избавляет от депрессий. Еще во времена Карфагена здесь были построены термы, — бани, где жителям предлагалось оздоровиться как в морской, так и в пресной воде.

С течением времени люди все более активно использовали терапевтические процедуры с морской водой и сегодня это вновь приобретает большую популярность и востребованность.

Большинство 5-4 и даже 3-х звёздочных отелей Туниса имеют свои центры талассотерапии, кабинеты для оздоровительных обёртываний и массажей, предлагая туристам самые разнообразные лечебно-косметические процедуры.

Крупные и наиболее популярные центры талассотерапии центры талассотерапии можно встретить в любом курорте страны: Сусе, Хаммамете, Монастире, на острове Джерба и в столице страны, — городе Тунисе.

/TOURBUS.RU