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CАД: Объем рынка отечественного бизнес-туризма вырос за год на 27%

Союз агентств делового туризма подвел окончательные итоги 2024 года в сфере бизнес-тревел

Союз агентств делового туризма (САД), объединяющий ведущих представителей индустрии бизнес-тревел и MICE, подвел итоги 2024 года. Эсперты проанализировали объем рынка, спрос на внутренние и международные командировки, стоимость услуг, технологические тренды и другие показатели отрасли.

В денежном выражении в 2024 году российский рынок делового туризма вырос на 27% и достиг рекордной отметки 1,05 трлн рублей. Количество командировок увеличилось на 15%, при этом по сравнению с прошлым годом представители бизнеса стали в полтора раза чаще (на 49%) путешествовать за рубеж и на 5,6% – по России.

Несмотря на растущий интерес бизнеса к укреплению международных связей, доля командировок по России, как и в предыдущие годы, стабильно достигает 86%.

Рейтинг самых востребованных бизнесом направлений по-прежнему возглавляют Москва и Санкт-Петербург, также в топ-10 вошли Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Благовещенск, Казань, Нижний Новгород, Красноярск.

Количество авиаперелетов на внутренних направлениях выросло по сравнению с 2023 годом на 10%. Средняя стоимость авиабилета по России в 2024 году составила 21 913 рублей, что на 15% дороже, чем годом ранее.

При этом именно авиабилеты по-прежнему остаются самой большой статьей расходов в командировочном бюджете компаний: на их долю приходится 57% затрат (для сравнения – 34% тревел-бюджета компании тратят на отели, 4% – на железнодорожные билеты, 5% – на прочие услуги).

Количество авиабилетов, приобретенных бизнес-путешественниками заблаговременно – более чем за неделю до командировки – незначительно сократилось по сравнению с 2023 годом и составило 56,6% (60,7% в 2023 году), оставшись в пределах нормы, подтверждающей плановость и предсказуемость деловой активности.

Как и годом ранее, для каждой третьей командировки по России представители бизнеса выбирают поезда: в 2024 году их доля составила 35,8% (38,6% в 2023).

Количество железнодорожных билетов, забронированных деловыми путешественниками, незначительно (на 1,9%) сократилось, а вот стоимость услуги, напротив, выросла на 16,3% – до 3 643 рубля. Самые популярные маршруты поездом – между Москвой и Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом, а также столицей и Воронежем.

Количество ночей, проведенных бизнес-путешественниками в отелях на территории РФ, на 10,3% превысило показатели прошлого года. Средняя стоимость ночи подорожала на 12,2% и составила 5 666 рублей. При этом представители бизнеса по-прежнему демонстрируют приверженность качественному сервису в сочетании с умеренным бюджетом, отдавая предпочтение отелям категории 4* и 3*: на их долю пришлось 38,1% и 36,5% ночей соответственно.

В отелях без категории сотрудники компаний провели 14,3% ночей, однако стоит учесть, что существенную долю данных средств размещения составляют квартиры и апартаменты, срок проживания в которых в среднем в два раза дольше стандартной командировки. Доля отелей высшей категории в 2024 году составила лишь 8,7%, что незначительно ниже показателя прошлого года (9,3%).

Несмотря на то, что количество зарубежных командировок по сравнению с 2023 годом выросло на 49%, а количество авиабилетов на международные рейсы – на 44,4%, доля таких поездок остается стабильной – в 2024 году она составила 13,7% от общего числа поездок представителей бизнеса.

При этом средняя продолжительность поездки за рубеж составила четыре дня, вернувшись к допандемийной норме (2023 – 5 дней, 2022 – 6 дней). В число самых востребованных международных направлений вошли Китай, Индия, Казахстан, Турция, Беларусь, Сербия, Узбекистан, ОАЭ, Египет и Армения.

/TOURBUS.RU