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23 мая
В столице запущен сервис заселения в гостиницы по биометрии
Для заселения гостю достаточно посмотреть в специальный терминал на стойке регистрации
Сервис моментальной регистрации "Мигом", который позволяет заселяться в гостиницы без предъявления паспорта с помощью Единой биометрической системы (ЕБС), запущен в РФ в рамках пилотного проекта в Москве, говорится в сообщении аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.
"Для заселения гостю достаточно посмотреть в специальный терминал на стойке регистрации. После этого все необходимые данные автоматически поступят сотруднику отеля.
Человеку не нужно предоставлять бумажные документы или заполнять бланки вручную", - говорится в сообщении, которе цитирует сегодня «Интерфакс».
Человек сам решает, что ему удобнее: заселиться в гостиницу с "первого взгляда" в терминал или предъявить бумажный документ. Наша задача - обеспечить возможность выбора, чтобы каждый мог получать услугу именно так, как ему комфортно", - цитируются слова г-на Григоренко в сообщении.
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