В столице запущен сервис заселения в гостиницы по биометрии

Сервис моментальной регистрации "Мигом", который позволяет заселяться в гостиницы без предъявления паспорта с помощью Единой биометрической системы (ЕБС), запущен в РФ в рамках пилотного проекта в Москве, говорится в сообщении аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Для заселения гостю достаточно посмотреть в специальный терминал на стойке регистрации. После этого все необходимые данные автоматически поступят сотруднику отеля.

Человеку не нужно предоставлять бумажные документы или заполнять бланки вручную", - говорится в сообщении, которе цитирует сегодня «Интерфакс».



Как уточняется, за счет применения биометрии длительность процедуры регистрации в гостинице сократится в среднем с 5 минут до 20 секунд; это позволит существенно ускорить обслуживание гостей, а также снизить нагрузку на сотрудников отеля, что особенно актуально в высокий туристический сезон.



По информации аппарата вице-премьера, сервис "Мигом" является частью экосистемы биометрических услуг, внедряемых государством и технологическими компаниями.

"Биометрия - один из инструментов подтверждения личности при получении услуг, как пароль или паспорт. Ключевой принцип её использования - это добровольность.

Человек сам решает, что ему удобнее: заселиться в гостиницу с "первого взгляда" в терминал или предъявить бумажный документ. Наша задача - обеспечить возможность выбора, чтобы каждый мог получать услугу именно так, как ему комфортно", - цитируются слова г-на Григоренко в сообщении.



Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию в ЕБС, что можно сделать в одном из тысяч отделений банков по всей стране.

"При заселении биометрия пользователя не передается сторонним организациям, в том числе - гостинице. Процесс подтверждения личности происходит исключительно в контуре государственной биометрической системы", - подчеркнули в аппарате вице-премьера.



ЕБС - государственная информационная система, обеспечивающая сбор биометрических персональных данных (фото лица и записи голоса), их хранение и использование для аутентификации и идентификации пользователей для получения гражданами услуг и доступа к банковским сервисам.

/TOURBUS.RU