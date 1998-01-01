Новости Эксперты: Новые правила регистрации иностранных туристов «поставят крест» на безвизовых группах С 30 июня иностранный гражданин за 72 часа до въезда в нашу страну должен пройти предварительную регистрацию через приложение «Госуслуги RuID»

Согласно постановлению правительства РФ, с 30 июня иностранный гражданин за 72 часа до въезда в нашу страну должен пройти предварительную цифровую регистрацию через приложение «Госуслуги RuID» и получить куар-код для предъявления на границе. Новые правила касаются более 60 стран, граждане которых имеют право въезжать в Россию без виз или в рамках соглашений о безвизовых групповых поездках. Турбизнес опасается, что нововведение может негативно повлиять на въездной турпоток, - сообшает сегодня пресс-служба РСТ. Как пояснил руководитель юридической компании "Персона Грата" Георгий Мохов, часть новых правил по безвизовому въезду в рамках эксперимента – сбор биометрических данных – уже начала действовать в аэропортах московского авиаузла с 1 декабря прошлого года. «А с 30 июня иностранные граждане, направляющиеся к нам в страну по безвизовому режиму, должны не позднее чем за 72 часа до въезда в РФ подать заявление через приложение «Госуслуги RuID» и получить куар-код для предъявления на границе. Для регистрации требуется создать личный кабинет в приложении, загрузить фото и личные данные, указать предполагаемые даты пребывания. В экстренных случаях – болезнь, смерть родственника – заявление можно подать минимум за 4 часа до прибытия. Нововведение распространяется на все пункты въезда РФ», – пояснил он. По словам эксперта, очевидно, что процедура может оказаться для многих иностранных гостей непростой. «Даже если не брать чисто технические навыки, есть такие нюансы, как, например, разница во времени, а речь идет о десятках стран, с которыми у нас безвизовый въезд. Плюс вопросы информированности о такой необходимости. Правда, в постановлении указывается, что МИД РФ должен уведомить о проведении эксперимента дипломатические миссии зарубежных государств, а Минцифры – обеспечить наличие необходимой информации на Госуслугах на различных языках», – уточнил эксперт. По его словам, постановление затрагивает в целом сферу въезда и миграции и не направлено конкретно на туристов, тем не менее, они под новые правила подпадают. «Туристические общественные организации не участвовали в подготовке и обсуждении нововведения. Возможно, стоило сделать какие-то исключения для определенных категорий иностранцев, но пока от регистрации освобождены лишь граждане Белоруссии, дети до 6 лет, дипломаты, сотрудники международных организаций и их семьи, а также те, кто въезжает по визе или с разрешением на временное проживание (РВП) или видом на жительство (ВНЖ)», – сказал Мохов. С другой стороны, как заметил эксперт, введение предварительной регистрации при безвизовом въезде – не российское изобретение, такая форма контроля есть во многих странах, и туристы также обязаны, находясь еще у себя на родине, заполнять регистрационные формы на различных официальных порталах. Генеральный директор компании «Тари Тур» Марина Левченко считает, что введение предварительной регистрации может существенно осложнить ситуацию во въездном туризме. «Мы часто слышим о росте въездного туризма, о возвращении разных категорий туристов в Россию, но при этом одни ведомства поощряют въездной туризм, а другие приравнивают туристов к мигрантам, не видя разницы между потоками въезжающих из Узбекистана или Таджикистана и Индии с Китаем. Понятно, что закон о необходимости для безвизовых иностранцев регистрироваться на госуслугах создавался для учета мигрантов, но он распространился и на туристов, в том числе групповых и деловых, что, безусловно, создаст определенные трудности для них и может отразиться на спросе. Не думаю, что китайские туристы, которые не особо в ладах с английским, а тем более с русским языком, будут создавать личный кабинет в наших госуслугах. Можно поставить крест на безвизовых китайских группах, которые сейчас едут очень активно. По этой же причине постановление похоронит наши надежды на ожидаемый закон о безвизовом групповом режиме с Индией», – сказала эксперт. Как сообщил накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в первом квартале 2025 года Россию посетили около 900 тыс. иностранных туристов. /TOURBUS.RU

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