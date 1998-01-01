Роспортребнадзор: Пляжи Анапы по-прежнему непригодны для купания

Пляжи Анапы и черноморского побережья Темрюкского района Краснодарского края не могут на данный момент использоваться для купания, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которую сегодня цитирует «Интерфакс».

"Территория Анапы и черноморского побережья Темрюкского района, к сожалению, на сегодняшний день остается в зоне высокого риска.

Мы каждый день отбираем на каждом из 150 пляжей песок и воду. Пока эти пляжи не могут быть использованы, там проводятся работы по их очистке", - сказала г-жа Попова журналистам.

По словам главы ведомства, остальные пляжи Краснодарского края соответствуют санитарным нормам.

"Все результаты, которые мы получили на территории от Новороссийска до границы РФ по Черноморскому побережью в сторону Сочи, абсолютно соответствуют санитарным требованиям.

Здесь никаких отклонений и нарушений нет по всем тем объектам окружающей среды", - сообщила Попова.

Она добавила, что на территории Республики Крым и Севастополя отклонений также нет.

"Особое внимание летнему детскому оздоровительному отдыху - это наша главная задача. И на сегодняшний день хочу сказать, что 80% летних оздоровительных учреждений Краснодарского края, Анапы, Севастополя и Крыма получили наше разрешение - санитарно-эпидемиологическое заключение на функционирование", - сказала Попова журналистам.

При этом она уточнила, что разрешения получены с "изъятиями только на территории Анапы и черноморского побережья Темрюкского района".

"Изъятия касаются неиспользования пляжных территорий и неиспользования воды. Но только в этой зоне", - сообщила г-жа Попова.

Ранее в апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж в Анапе и 9 пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней рекреационной кампании, но отдыхать в этой зоне можно будет без купания в море.





Напромним, что 5 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива.

При крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Часть мазута выбросило на побережье в районе курорта Анапа и его пригородов, были загрязнены 54 км береговой линии.

/TOURBUS.RU