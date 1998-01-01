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22 мая
Cергей Ромашкин: Уровень бронирования Краснодарского края снизился на 3-4%
При этом курортный регион остается лидером среди направлений летнего отдыха в России
Краснодарский край остается лидером среди направлений летнего отдыха в России, однако в этом году количество бронирований в регион снизилось из-за закрытия пляжей на популярном курорте Анапа, сообщил порталу вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туркомпании "Дельфин" Сергей Ромашкин, которого цитирует «Интерфакс».
По Краснодарскому краю мы видим снижение на 3-4%, потому что влияние Анапы очень велико, и закрытие пляжей там влияет на показатели региона в целом", - рассказал он.
Для Роспотребнадзора это не показатель, и они берут сотни проб воды и песка ежедневно в разных местах, пострадавших от мазута. Видимо, пока эти результаты их не устраивают. Рано или поздно все улучшится, но когда, сказать никто не может", - пояснил эксперт.
Напомним, что в сердине апреляиглава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 41 пляж в Анапе и 9 пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.
Но вместе с тем в этой зоне качество питьевой воды, качество воды в водоисточнике, качество продуктов питания и атмосферного воздуха соответствует всем требованиям, и зона рекреации может быть использована без использования пляжа и глади морской воды", - сказала она на брифинге в правительстве.
И при изменении в лучшую сторону, при достижении по результатам всех мероприятий, которые там проводятся, по результатам очистки, как только ситуация позволит, мы будем должным образом реагировать", - подчеркнула г-жа Попова.
При крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Часть мазута выбросило на побережье в районе курорта Анапа и его пригородов, были загрязнены 54 км береговой линии.
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