Cергей Ромашкин: Уровень бронирования Краснодарского края снизился на 3-4%

Краснодарский край остается лидером среди направлений летнего отдыха в России, однако в этом году количество бронирований в регион снизилось из-за закрытия пляжей на популярном курорте Анапа, сообщил порталу вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туркомпании "Дельфин" Сергей Ромашкин, которого цитирует «Интерфакс».



"В целом российские туристы активно бронируют отдых внутри России на лето. У разных регионов разная динамика, в основном, положительная.

По Краснодарскому краю мы видим снижение на 3-4%, потому что влияние Анапы очень велико, и закрытие пляжей там влияет на показатели региона в целом", - рассказал он.



Как отметил г-н Ромашкин, сейчас сложно прогнозировать развитие ситуации с пляжами Анапы и вероятность их открытия в летнем сезоне.

"Пока все на паузе. Мы получаем видео, на которых визуально пляжи и вода в Анапе чистые, плавают дельфины, летают птицы.

Для Роспотребнадзора это не показатель, и они берут сотни проб воды и песка ежедневно в разных местах, пострадавших от мазута. Видимо, пока эти результаты их не устраивают. Рано или поздно все улучшится, но когда, сказать никто не может", - пояснил эксперт.





Напомним, что в сердине апреляиглава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 41 пляж в Анапе и 9 пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.

"И зона в Анапском районе, и зона Темрюка, 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка, на сегодняшний день не соответствуют по своим показателям, по уровням загрязнения, санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней компании оздоровительной, и не могут быть использованы для рекреационных целей.

Но вместе с тем в этой зоне качество питьевой воды, качество воды в водоисточнике, качество продуктов питания и атмосферного воздуха соответствует всем требованиям, и зона рекреации может быть использована без использования пляжа и глади морской воды", - сказала она на брифинге в правительстве.



Она добавила, что Роспотребнадзор в этой зоне будет и дальше проводить исследования воздуха и воды.

"Здесь мы будем проводить исследования так же плотно, как и проводили.

И при изменении в лучшую сторону, при достижении по результатам всех мероприятий, которые там проводятся, по результатам очистки, как только ситуация позволит, мы будем должным образом реагировать", - подчеркнула г-жа Попова.



Как мы сообщали ранее, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива.

При крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Часть мазута выбросило на побережье в районе курорта Анапа и его пригородов, были загрязнены 54 км береговой линии.

/TOURBUS.RU