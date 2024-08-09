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VietJet Air свяжет Нячанг и Хабаровск/ Red Wings откроет рейсы из Москвы в Кутаиси/ Более 80 самолетов, летевших в столицу, сели на запасных аэродромах из-за ограничений

VietJet Air свяжет Нячанг и Хабаровск

Вьетнамская авиакомпания VietJet Air откроет регулярные рейсы из Нячанга (курорт во Вьетнаме) в Хабаровск, сообщает пресс-служба хабаровского аэропорта.

"Первый вылет намечен на 18 июня. В расписании аэропорта рейсы запланированы дважды в неделю с вылетом из Хабаровска по средам и субботам", - говорится в сообщении.





Уточняется, что на маршруте будет задействован Airbus A321.

VietJet Air станет третьим перевозчиком, осуществляющим полеты из Хабаровска во Вьетнам.

Ранее рейсы с разной частотой открыли авиакомпании AZUR air и "Икар".

Red Wings откроет рейсы из Москвы в Кутаиси

Авиакомпания Red Wings с 13 июня откроет регулярные рейсы из Москвы (аэропорт "Жуковский") в Кутаиси (Грузия), сообщила "Интерфаксу" представитель компании.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю.

Кутаиси станет третьим городом Грузии в маршрутной сети Red Wings из "Жуковского": ранее компания открыла рейсы в Тбилиси и Батуми.

Более 80 самолетов, летевших в столицу, сели на запасных аэродромах из-за ограничений

Более 80 самолетов, летевших в аэропорты московского региона 21-22 мая, сели на запасных аэродромах из-за вводившихся ограничений, сообщает Росавиация.

"По данным на 7:00 мск, на запасных аэродромах 21-22 мая совершили посадку 82 самолета. Практически все они уже приземлились в аэропортах первоначального назначения", - говорится в сообщении.



Отмечается, что несмотря на корректировки в расписании, ситуация в аэропортах "спокойная, массовых скоплений пассажиров - как это пытаются представить некоторые недобросовестные медиа - нет".

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в среду и четверг об отражении силами ПВО атаки нескольких десятков беспилотников, летевших на столицу.

/TOURBUS.RU