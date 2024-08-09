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22 мая
Горячие авиановости
VietJet Air свяжет Нячанг и Хабаровск/ Red Wings откроет рейсы из Москвы в Кутаиси/ Более 80 самолетов, летевших в столицу, сели на запасных аэродромах из-за ограничений
VietJet Air свяжет Нячанг и Хабаровск
Вьетнамская авиакомпания VietJet Air откроет регулярные рейсы из Нячанга (курорт во Вьетнаме) в Хабаровск, сообщает пресс-служба хабаровского аэропорта.
Уточняется, что на маршруте будет задействован Airbus A321.
Ранее рейсы с разной частотой открыли авиакомпании AZUR air и "Икар".
Red Wings откроет рейсы из Москвы в Кутаиси
Авиакомпания Red Wings с 13 июня откроет регулярные рейсы из Москвы (аэропорт "Жуковский") в Кутаиси (Грузия), сообщила "Интерфаксу" представитель компании.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю.
Кутаиси станет третьим городом Грузии в маршрутной сети Red Wings из "Жуковского": ранее компания открыла рейсы в Тбилиси и Батуми.
Более 80 самолетов, летевших в столицу, сели на запасных аэродромах из-за ограничений
Более 80 самолетов, летевших в аэропорты московского региона 21-22 мая, сели на запасных аэродромах из-за вводившихся ограничений, сообщает Росавиация.
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