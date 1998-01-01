Эксперты: «В этом сезоне туристы оценили Малайзию»

Популярность Малайзии, благодаря ее туристической привлекательности и обширной перевозке с доступными ценами, растет даже при отсутствии прямого авиасообщения. Востребованы туры не только по стране, но и комбинированные с Индонезией, Сингапуром и Таиландом, - сообщает сегодня пресс-служба АТОР.

Так, по данным агрегатора туров «Слетать.ру», спрос на туры в Малайзию с заездами в течение всего 2025 года в 2,3 раза выше, чем годом ранее.

По размеру турпотока Малайзии далеко до ведущих массовых направлений в Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд или Вьетнам, но в этом году она чувствует себя довольно уверенно. Туристы едут в страну на пляжный отдых, в экскурсионные туры, комбинированные путешествия с другими странами.

За год заметно изменилась структура продаж на направлении. В прошлом году подавляющая часть поездок приходилась на столицу Куала-Лумпур (74%), а у курортного острова Лангкави было лишь 16%.

В этом году они почти сравнялись, причем пляжный отдых даже слегка вырвался вперед – у него 44,4%, у Куала-Лумпур – 33,3%. С преобладанием пляжного отдыха на первый план вышли отели 5* – 44% против 26%, спрос на размещение 4* упал с 71% до 44%.

В компании ITM Group Малайзия активно продается и как самостоятельное направление, и в комбинации с другими странами. «Особенно популярны программы «Куала-Лумпур+пляжный отдых на Лангкави» с перелетом GDS и «Куала-Лумпур+Бали» на блоке туроператора у Ethihad Airways стоимостью от $1523 на человека на 14 дней, а также экскурсионный тур «Классическая Малайзия». Блочная программа реализуется хорошо, наблюдается стабильный спрос.

Это обусловлено фиксированной стоимостью перелета и особыми условиями при бронировании. Цены на перевозку из Москвы до Куала-Лумпура и обратно в составе пакета стартуют от 55 тыс. рублей», – сообщила руководитель отдела продаж Алена Горбунова.

Туроператор PAC Group также фиксирует уверенный рост продаж Малайзии по сравнению с 2024 годом. Основная причина – выгодные тарифы регулярных авиаперевозчиков и доступные цены на объекты размещения.

По словам директора по рекламе Надежды Найдис, наибольшим спросом пользуются пляжный отдых на островах Лангкави, Борнео, экскурсионные туры, сити-туры в Куала Лумпур, их часто комбинируют друг с другом.

Малайзия также хорошо идет в сочетании с Сингапуром, Индонезией, Таиландом. Сама Малайзия сейчас фактически выступает конкурентом этим направлениям.

«Также, на наш взгляд, заслуживают интереса острова Пенанг, Ко Липе, Реданг, Перхентиан, и туристы готовы туда ехать, но логистика здесь не самая простая. Ближайшие конкуренты Малайзии в этом году – Таиланд, Индонезия, Сингапур», – пояснила эксперт.

«Очевидно, что туристы оценили Малайзию. Это и самые современные города с динамично развивающейся инфраструктурой, и огромные национальные парки, и маленькие необитаемые островки с безлюдными пляжами, и живописные горы хребта Крокер, и старинные постройки с тысячелетней историей.

Виза для пребывания в Малайзии на срок не более одного месяца россиянам не требуется», – сказала директор по связям с общественностью «Русского Экспресса» Анна Филатовская.

По ее словам, на направлении глубина продаж достигает февраля 2026 года. Средний чек составляет $1500 с перелетом на человека. Туристы предпочитают пляжный отдых на Лангкави, Перхентианских островах, Борнео. Также популярны комбинации со стоповером через Куала-Лумпур или Сингапур. Кроме того, пользуются спросом образовательные и событийные туры.

В Малайзию востребованы разные туры не только по виду отдыха, но и по бюджету. Согласно статистике PAC Group, разброс цен на Малайзию без перевозки на 7 дней на двоих в Куала-Лумпур варьируется от 139 до 3300 евро, на Лангкави – от 339 до 5600 евро.

Прямых рейсов из Москвы в Малайзию нет. Долететь можно с пересадками в одном из азиатских городов, например, в Дубае, Сингапуре или Бангкоке. По словам Надежды Найдис, организация прямого сообщения с Малайзией, которая уже некоторое время обсуждается на правительственном уровне двух стран, может способствовать дальнейшему росту спроса. Вопрос - в цене билетов.

/TOURBUS.RU