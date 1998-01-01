Новости Пресс-тур в Оман: Индийский океан, родина ладана, горы и водопады Продолжается масштабный тур для российских журналистов в ближневосточный Султанат, который эксперты заслуженно называют «арабской сказкой»

Пресс-тур для ведущих российских туристических СМИ, который стартовал в воскресенье в столице Омана Маскате, продолжился на самом юге - в зелёном оазисе страны - в провинции Дофар. На третий день поездки его участники совершили полуторачасовой перелёт из Маската в столицу провинции Дофар - Салала. Здесь журналисты смогли сами убедиться в разнообразии природных ландшафтов и даже климата в Омане. Если в Маскате и его окрестностях в жаркие месяцы столбик термометра поднимается выше 40С и мало растительности, то в Салале даже летом комфортная погода +18-23С, много цветущих деревьев, зелени. А короткие дожди оживляют спящую природу и раскрашивают окрестные горы розовыми и красными пышно цветущими кустарниками «роза пустыни» и ярко-зелёными кронами-зонтами драконовых деревьев. Задача журналистов - попробовать «на себе», как могут провести отдых в Омане любые категории российских туристов. Поэтому двухдневная программа пребывания в Дофаре включала в себя много самых разных элементов - морской отдых - протяженность здешних пляжей с светло-желтым песком около 300 километров; знакомство с историей и культурой Омана; элементы активного туризма в горном районе Вади Дарбат, раскинувшемуся вдоль океанского побережья, с панорамной точкой на вершине Джебель Самхан высотой 2100 метров,; экотуризм - остановки у пятисотлетних баобабов, гигантов-тамаринов, пасущихся вдоль дорог одногорбых верблюдов - в Дофаре насчитывается 158 тысяч этих «кораблей» пустыни. Один из главных объектов посещения туристами - археологический парк Аль Балид, включённый в список культурного наследия ЮНЕСКО. Сохранившиеся руины древнего города и порта Дофар датируются 12 веком. Музей парка представляет историю мореплавания на южном побережье Омана, военных морских сражений с флотом Португалии в 16-17 веках. Визитная карточка Дофара - произрастающих практически только в этом месте на Земле деревьях ладан (frankincense), которые по всему миру используются для благовоний в храмах, в косметике, парфюмерии, фармацевтике и даже в гастрономии. Туристам обязательно покажут, как растёт «золото» Омана, как из него добывают драгоценную желтую или зеленоватую смолу, как затем ее используют в самых разных сферах жизни. За свою уникальность «Земля Ладана» с 2000 года находится под защитой ЮНЕСКО. Другие важные достопримечательности региона - крепость-форт Мирбат, башня Аль-Аскар с панорамным видом на белокаменные домики Салалы и Индийский океан, рынок Аль Хусн Соук, где туристов-мужчин обязательно переоблачат в национальные костюмы дишдаши, а женщин в разноцветные национальные платья обайя и, где предложат недорогую местную косметику на основе ладана и розового масла. Переезды по отличным дорогам провинции Дофар очень комфортабельны. Путь до всех интересных мест региона занимает не более часа. Во время экскурсионных поездок туристы обязательно совершат остановки на плантации кокосов и папайи, на высоком океанском берегу, где скалы обрываются вниз к линии прибоя на 200-300 метров. И, конечно, в знаменитом месте антигравитации - удивительное зрелище, когда джип с выключенным двигателем медленно сам едет вверх по горной дороге! Сегодня утром участники ознакомительной поездки совершили обратный перелёт в Маскат. Здесь они побывают в древней крепости Низва, на колоритном базаре - соук, горных террасных деревушках Аль Фаин и Аль Акур. Организатор масштабного пресс-тура - Министерство туризма и культурного наследия Омана. Поддержку мероприятию в регионе Дофар оказали DMC-компания Glory Tour, отели Anantara Al Baleed Resort Salalah, Alila Hinu Bay Oman и авиакомпания Oman Air. /TOURBUS.RU





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