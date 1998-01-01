|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
22 мая
CMWP: Самые дорогие гостиницы в России — На Алтае, Камчатке и в Карелии
При этом отели качественного уровня, несмотря на высокие цены, пользуются более стабильным спросом
Регионами с самым дорогим размещением в 2024 году стали республика Алтай, Камчатка и Карелия, а наибольший рост цен был зафиксирован в отелях Камчатки, Карелии и Севастополя, показало исследование департамента гостиничного бизнеса и туризма консалтинговой компании CMWP, которое цитирует «Интерфакс».
"За 2024 год цены на размещение в целом по РФ выросли на 16%, в лидерах роста были такие направления, как Калининградская область (+27%), Карелия (+52%), Камчатский край (+69%), Татарстан (+39%). Выросли цены и в центральном районе – от 26% в Ярославской области до 45% в Воронежской. Краснодарский край прибавил в цене на 16%, зато Крым – на 26%, а Севастополь и вовсе на 52%", - сообщает компания.
Карелия – на третьем месте (9200 рублей в сутки, +52%), за которой идет Ставропольский край – 8300 (+23%). Средняя по РФ цена на размещение составила 4700 рублей без завтрака и других дополнительных услуг", - отмечают в компании.
Быстрее всего они растут цены там, где растет спрос, и там, где есть качественное предложение. Например, в республике Алтай, где появились новые 4-5* гостиницы – как небольшие, до 50 номеров, так и на 300 номеров. И на сегодняшний день в регионе работает самый фешенебельный курорт в стране – Манжерок", - рассказала эксперт.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72