CMWP: Самые дорогие гостиницы в России — На Алтае, Камчатке и в Карелии

Регионами с самым дорогим размещением в 2024 году стали республика Алтай, Камчатка и Карелия, а наибольший рост цен был зафиксирован в отелях Камчатки, Карелии и Севастополя, показало исследование департамента гостиничного бизнеса и туризма консалтинговой компании CMWP, которое цитирует «Интерфакс».

"За 2024 год цены на размещение в целом по РФ выросли на 16%, в лидерах роста были такие направления, как Калининградская область (+27%), Карелия (+52%), Камчатский край (+69%), Татарстан (+39%). Выросли цены и в центральном районе – от 26% в Ярославской области до 45% в Воронежской. Краснодарский край прибавил в цене на 16%, зато Крым – на 26%, а Севастополь и вовсе на 52%", - сообщает компания.



Средние цены продажи рассчитываются по доходам коллективных средств размещения, отражаемых в статистике Росстата, и ночевкам в них.

"Самые высокие цены – более 13 тыс. рублей за проданный номер в сутки – были в республике Алтай, где рост по сравнению с 2023 годом составил 16%, и на Камчатке, где цены выросли на 69%, с 7877 до 13 325 рублей.

Карелия – на третьем месте (9200 рублей в сутки, +52%), за которой идет Ставропольский край – 8300 (+23%). Средняя по РФ цена на размещение составила 4700 рублей без завтрака и других дополнительных услуг", - отмечают в компании.



Как пояснила партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова, цены растут на все категории отелей, но динамика роста различается.

"Цены растут как на люксовые отели (там, где они есть), так и на экономичные. Например, в Москве по итогам 2024 года цены на гостиницы современного уровня качества выросли на 31%, при этом на люксовые – на 26%, а на экономичные – на 34%.

Быстрее всего они растут цены там, где растет спрос, и там, где есть качественное предложение. Например, в республике Алтай, где появились новые 4-5* гостиницы – как небольшие, до 50 номеров, так и на 300 номеров. И на сегодняшний день в регионе работает самый фешенебельный курорт в стране – Манжерок", - рассказала эксперт.



При этом, по информации CMWP, гостиницы качественного уровня, несмотря на высокие цены, пользуются более стабильным спросом.

"Например, в том же Алтае после майских праздников спрос сохраняется именно в тех объектах, где есть развитая инфраструктура. А они, как правило, и достаточно дорогие", - пояснила она.



Напомним, что, по данным Российского союза туриндустрии, наиболее популярными регионами РФ у туристов летом 2025 года стали Краснодарский край, Петербург, Москва, Ставропольский край и Калининградская область.

/TOURBUS.RU