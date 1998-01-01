Владимиро-Суздальский Музей-заповедник: Новые направления, выставки и фестивали

Сегодня музейное пространство насчитывает 45 экспозиций во Владимире, Суздале и Гусь-Хрустальном и 64 памятника архитектуры

В мае 2025 года музей-заповедник «Александровская слобода» в Александрове присоединился к Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику в качестве его структурного подразделения.

Сегодня музейное пространство насчитывает 45 экспозиций во Владимире, в Суздале и Гусь-Хрустальном, 8 выставочных залов, 64 памятника архитектуры, семь из которых внесены в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО: Золотые ворота, Успенский, Дмитриевский соборы ХII в. во Владимире, Рождественский собор ХIII в., ансамбль Спасо-Евфимиева монастыря, древнейшие памятники Боголюбова и Кидекши.

По словам руководителя музея-заповедника Екатерины Проничевой, к юбилею - 1000-летию Суздаля, ими было подготовлено десятки выставочных, событийных, образовательных и мультимедийных проектов, в том числе в сотрудничестве с другими музеями.

Эти события и мероприятия, безусловно, привлекли и продолжают привлекать множество туристов. Так, в первом квартале 2025 года Владимиро – Суздальский музей - заповедник принял более 276 тыс. человек (за аналогичный период 2024 года - 250 тыс.)

Сегодня интерес к малым городам и городам Центральной России растет, в основном, из-за спроса на поездки выходного дня. Где, в пределах нескольких километров от места проживания, можно «перезагрузиться» и увидеть что-то новое.

Так, в настоящее время в Палатах во Владимире проходит уникальная выставка «Икона «Богоматерь Боголюбская». Новое обретение», посвященная одной из первых, созданных на Руси икон. После длительного периода реставрации, лик Богородицы предстает перед зрителями таким, каким его видел Андрей Боголюбский.

К 80-летию Победы в Палатах также открылась интерактивная выставка «Здесь был госпиталь», раскрывающая неизвестные подробности из жизни госпитального Владимира.

Кроме этого, в Палатах можно совершенно бесплатно посетить новый читальный зал библиотеки, а меломаны - послушать там же редкие виниловые пластинки.

В правом крыле на первом этаже музейного центра «Палаты» расположилась чайная «Липки» - это и музейный буфет и современная интерпретация на чайные дома 19 века от команды владимирского проекта 22А. Гостей угощают разнообразными вариациями чая с натуральными добавками, кофейными напитками и сладостями, изготовленными вручную.

До 20 июля в Суздальском Кремле проходит необычная выставка «Наивно». Кстати, Владимиро-Суздальский Музей-Заповедник первым в России и первым в Советском Союзе начал собирать произведения наивного искусства и даже в 1976 году открыл специальный музей - Музей самодеятельного творчества народов РСФСР.

К летнему сезону во Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, Муромцево и Александрове также готовят богатую экскурсионную и событийную программу.

Так, с 29 июня по 5 июля в живописных локациях Кремля и Спасо-Евфимиева монастыря состоится Летний музыкальный фестиваль Дениса Мацуева в Суздале.

В числе заявленных участников - Госоркестр России имени Евгения Светланова, Страдивари-ансамбль Мариинского театра, Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и другие.

/TOURBUS.RU