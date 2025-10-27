Fun&Sun полетит следующей зимой на Шри-Ланку из четырех городов России

Рейсы авиакомпании Red Wings в южный аэропорт Маттала будут выполняться из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Самары

Чартерные туры на Шри-Ланку на зимний сезон 2025-2026 гг. появились в системе бронирования туроператора Fun&Sun, - сообщает пресс-служба АТОР.

Как рассказали в туркомпании, чартерная полетная программа туроператора на Шри-Ланку в зимнем сезоне стартует с октября 2025 года и продлится до мая 2026 года. Рейсы в интересах Fun&Sun будет выполнять авиакомпания Red Wings, прилет – не в Коломбо, а в южный аэропорт острова – Маттала (ближайший курорт – Хамбантота).

Городов вылета из России будет 4:

Из Москвы (Домодедово) в Матталу: рейсы с частотой 2 раза в неделю (по понедельникам и пятницам), с 27 октября 2025 по 15 мая

Из Екатеринбурга в Матталу: рейсы с частотой 1 раз в 10-11 ночей, с 04 ноября 2025 года по 19 мая 2026 года.

Из Казани в Матталу: рейсы с частотой 1 раз в 10-11 ночей, с 01 ноября 2025 года по 09 мая 2026 года.

Из Самары в Матталу: рейсы с частотой 1 раз в 10-11 ночей, с 28 октября 2025 года по 16 мая 2026 года.

Норма бесплатного провоза багажа на рейсах из всех городов вылета на Шри-Ланку – 20 кг + 5 кг ручной клади, багаж на инфанта – 10 кг.

В полете, как рассказали в Fun&Sun , будут предоставляться напитки и горячее питание. Возможность выбора места и увеличение багажа в корзине – может быть произведено турагентом в процессе актуализации цен с авиакомпанией.

Что касается цен, то пакетный тур на Шри-Ланку с перелетом из Москвы (вылет 27.10.2025 г.) будет стоить от 200 тыс. руб. на двоих за 9 ночей в отеле 4*.

Впрочем, спрос на туры в Шри-Ланку минувшей зимой снизился у российских туристов из-за роста цен в отелях на 50-60% без повышения качества сервиса — об этом сообщил ранее журналистам генеральный директор Fun&Sun Владимир Рубцов.

"Мы видим очень сильное снижение спроса по Шри-Ланке в этом году. Дело в том, что шри-ланкийцы увидели, что российские туристы активно к ним поехали в последние годы, и решили поднять цены на 50-60%. Качество сервиса при этом не изменилось, что сделало направление неконкурентоспособным", - рассказал он.

Г-н Рубцов пояснил, что повышение цен произошло в начале 2025 года, а снижение спроса последовало в феврале.

По его словам, подобная ситуация наблюдалась на рынке в 2023 году, когда цены подняли турецкие отельеры, что также привело к резкому снижению спроса.

Напомним, что в 2024 году Шри-Ланку посетили 202 тыс. российских туристов, что на 2% больше, чем годом ранее.

/TOURBUS.RU