Эксперты: В этом году продажи туров в Тунис выросли в десятки раз

Туроператоры отмечают рост продаж и в целом оживление спроса на Тунис после майских праздников и на весь летний сезон. Направление поднялось с 19 на 9-е место среди самых популярных на лето.

Во многом интерес повысился из-за появления ежедневных перелетов в курортный Монастир, отложенного спроса, а также сохранения прошлогодней стоимости пакетных туров в валюте, - сообщает сегоднч пресс-служба РСТ.

По данным группы компаний «Слетать.ру», объем бронирований Туниса с заездами в период майских праздников существенно увеличился. «Мы наблюдаем рост в 38,5 раз, но это относительно единичных заявок годом ранее. Единично бронировали направление и летом прошлого года, но сейчас количество заявок на высокий сезон выросло в 26 раз.

Сейчас Тунис занимает 9 место среди самых популярных направлений для летнего отдыха с долей 1,6% от общего объема продаж. Годом ранее Тунис занимал лишь 19 место с долей 0,06%», – сообщила руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.

По ее оценке, средний чек поездки в Тунис с летними заездами составляет 157,7 тыс. рублей, рост 4% с учетом того, что в 2024-м заявок были единицы. В топе курортов - Хаммамет с долей от общего объема продаж по направлению 31%, Сус (30%), Монастир (11%), Махдию (9,5%) и Набель (2,6%).

Средняя продолжительность отдыха сократилась с 10 до 9 ночей, а глубина бронирования увеличилась на 21,6% – до 3 месяцев. Более 65% туристов планируют размещение в отелях 4*, 20,5% – в «пятерках». Годом ранее разрыв между этими категориями размещения был меньше – 38,4% и 23% соответственно.

Немного подросло количество запросов на «все включено» – 74% в этом году против 69% в прошлом. Недельный тур на двоих в первой половине июня с вылетом из Москвы и проживанием в отеле 4* на «все включено» можно приобрести от 134 тыс. рублей, в отеле 5* – от 147 тыс.

«Наибольшим спросом пользуется пляжный отдых и посещение спа-комплексов. В то же время Тунис вряд ли составит серьезную конкуренцию другим популярным летним направлениям, что обусловлено несколькими факторами: небольшая отельная база с ограниченным количеством объектов высокого уровня и небольшой объем прямой перевозки. В те же Египет и Турцию поставлено много прямых рейсов из регионов», – заметила г-жа Воронина.

Как рассказал генеральный директор петербургской компании «Экспресс тур» Хатем Амами, традиционное затишье сразу после майских праздников перешло в активизацию бронирований Туниса с 20-х чисел мая.

«Рост спроса связываю с тем, что за последние пять лет россияне устали от летних поездок в Турцию – хочется чего-то новенького, поэтому можно говорить об отложенном спросе на Тунис. Во-вторых, последние годы чувствовался дефицит перевозки в страну.

А в этом году либо из Москвы, либо из Петербурга практически каждый день есть рейсы тунисской авиакомпании Nouvelair в Монастир. И летает перевозчик стабильно», – отметил он.

Напомним, что авиакомпания Nouvelair с 19 апреля вернула в расписание рейсы из Санкт-Петербурга в Монастир с частотой четыре раза в неделю. Год назад из города был всего один рейс в 10 дней. Из Москвы с 20 апреля летает два рейса в неделю.

Хатем Амами добавил, что Монастир сейчас остается ближайшим зарубежным курортом для россиян: из Москвы лететь около 4 часов, это меньше, чем в Анталью.

Директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева также сообщила о росте бронирований Туниса на неделе после майских длинных выходных. Средняя продолжительность тура не изменилась и составляет 10-11 ночей. Отдых на тунисских курортах выбирают, в основном, взрослые пары и семьи с детьми.

«Сейчас работаем над блочной программой на прямых рейсах. Такой продукт с заездами с середины июня может появиться на нашем сайте в ближайшее время», – уточнила эксперт.

/TOURBUS.RU